«Мы смотрим на характер». Открытие дилерского центра Mazda в Омске.

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-15T14:19:31+03:00

11 октября в Омске состоялось официальное открытие первого в Сибири дилерского центра Mazda, построенного в новом для марки формате и в новом стиле.

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Центр представили генеральный директор ООО «Феникс-Авто Премиум» Сырников Сергей, исполнительный директор ООО «Мазда Мотор Рус» Дорош Виктор и генеральный директор ООО «Мазда Мотор Рус» Йорг Шрайбер.

Они поговорили с журналистами о том, почему именно Омск, какие они видят перспективы в этом городе и в России в целом, и какие преимущества открываются для горожан с появлением центра.

От белого цвета Mazda перешла к более строгому и солидному чёрному, трендовому в Японии. Но, как замечает руководство бренда, они бы не были Mazda, если бы не обыграли этот привычный чёрный цвет в своём неповторимом стиле. Салон запустила крупная группа компаний «Феникс-Авто». За 20 лет успешной работы они уже являются представителями многих мировых производителей. «Технологии интернета так быстро меняют мир, меняют наши приоритеты. Но в течение столетий, даже тысячелетий, один критерий точно не меняется, и имя ему – качество», – заявил Сергей Сырников, генеральный директор ООО «Феникс-Авто Премиум».

Это главная причина, почему он рад сотрудничеству с новым брендом. Mazda – это высокое качество обслуживания клиента, отличные автомобили, а также безупречный имидж, элегантный стиль и яркий образ. Эти автомобили давно вышли на российский рынок, и продаются в наши дни так же хорошо, как продавались и 15 лет назад.

Зашла речь о непростой экономической ситуации в России и в Омске в частности. У Сергея поинтересовались, каким он видит развитие группы компании «Феникс-Авто»? Сергей с уверенностью заявил, что перспективы прекрасные и в ближайший год группа компаний, отметившая в этом году свой 20-летний юбилей, рассчитывает на увеличение продаж на 10-15%. Подобных результатов «Феникс-Авто» планирует достичь благодаря работе над внутренними рабочими процессами. Подобное совершенствование поначалу не видно снаружи, но после сказывается на улучшении работы сервисных центров, а этот прогресс влечёт за собой повышение доверия клиентов, а значит и увеличение финансовых показателей в любые времена.

на фото Йорг Шрайбер

Йорг Шрайбер, генеральный директор ООО «Мазда Мотор Рус», поддержал тему непростой экономической ситуации в стране. Он сказал, что на данный момент у марки недостаток не покупателей, а машин – слишком быстро их разбирают в России. Россия входит в десятку основных стран по продаже бренда во всём мире. На этой волне Mazda совсем недавно открыла новый завод во Владивостоке (на открытие приезжал президент Владимир Путин). Впереди увеличение производства и расширение модельной линейки. «Горжусь… Не терпится вам показать», - говорит генеральный директор о новых моделях машин. Mazda, с его слов, ещё не показывала себя в полную силу, поэтому сейчас ей нечего бояться.

Так или иначе, людей волновал вопрос: почему Омск удостоился стать первым полноценным дилерским центром в Сибири? Сам Шрайбер никогда не был в Омске раньше. Однако цифры показывают, что Mazda – востребованная марка в Омске, а другие информационные источники дают понять, что город сейчас находится на волне развития. К тому же Омск – город с высокой численностью населения, а это перспектива увеличения клиентской базы.

Город Омск был выбран компанией уже давно, но долго не везло с поиском партнёра. Теперь он найден, и представители бренда в нём уверены. Почему? Потому что «Феникс-Авто» уже 20 лет на рынке, и за это время отлично себя показали на нём. «Мы смотрим на характер», – говорит Йорг Шрайбер.

Вопрос, стоит ли открывать салон, остро не стоял. Ответ был очевиден: салон многим ещё нужен, потому что людям хочется видеть, трогать, испытывать автомобили лично. О салоне гендиректор «Мазда Мотор Рус» высказался так: «Ожидал… Не знаю, чего я ожидал. Но я впечатлён. Салон мне нравится».

К тому же новый салон в Омске, отмечает исполнительный директор ООО «Мазда Мотор Рус» Виктор Дорош, определяет новый формат бренда, делает качественный шаг вперёд. Теперь в нашем городе появилась возможность оказывать клиентам полный спектр услуг по продаже как новых, так и поддержанных автомобилей – стало возможным внедрение программы Mazda Next.

На фото Виктор Дорош

Mazda Next – это программа по продаже поддержанных автомобилей Mazda. Если клиент в течение 2-6 лет является счастливым владельцем классической модели Mazda, он может приехать и обменять его на новую модель на выгодных условиях. Старый автомобиль в сервис-центре доводят до состояния нового и продают другому клиенту с гарантией. Так следующий владелец, покупая поддержанный автомобиль, получает качественный продукт на выгодных условиях.

Руководство обоих компаний ставит приоритетом соответствие мировым стандартам обслуживания. Когда товар хорош сам по себе и его достойно презентуют покупателю, за будущее переживать не приходится.

На фото Сергей Сырников, Йорг Шрайбер.

Беседа перешла в торжественное открытие салона. Теперь каждого желающего получить консультацию по содержанию автомобиля Mazda ждут в официальном дилерском центре по адресу ул. Суворова, 93. http://mazda-fenixauto.ru/

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На правах рекламы.