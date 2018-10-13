В Омской области легковушка попала под поезд - один человек погиб

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-13T10:20:30+03:00

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Трагедия случилась накануне, 12 октября, вечером в Таврическом районе. Примерно в 19.20 в дежурную часть полиции позвонили очевидцы страшного ДТП, случившегося на железнодорожной переправе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля «Нива», двигаясь по автодороге Таврическое - Луговое выехал на железнодорожнын пути на 64 км перегона «Стрела - Жатва» на запрещающий сигнал светофора. Только после этого он, вероятно, заметил несшийся прямо на него локомотив «2ЭС6», но уже не успел отъехать. Поезд буквально смял под собой легковушку, превратив ее в груду металла.

В результате происшествия водитель «Нивы» скончался на месте еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Других жертв и пострадавших в этой аварии нет.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: 55.мвд.рф