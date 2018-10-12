Газета «Комсомольская правда» и журнал «Теленеделя» продолжают акцию «Дни здоровья»

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-12T09:37:24+03:00

В рамках акции наши читатели уже успели побывать на бесплатных приемах у узких специалистов. А теперь к акции присоединился и центр «Новые технологии»

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Чтобы лечение было успешным, очень важно правильно поставить диагноз и определить, какой орган дал сбой. Именно такую помощь оказали нашим читателям сотрудники центра.

Каждый, кто записался на акцию «День здоровья. Полное тестирование организма», получил возможность получить полное тестирование на аппаратах Life Expert Profi и Life Balance и по результатам этого тестирования пройти один бесплатный сеанс БРТ (биорезонансной терапии) по выявленным состояниям. Кроме того, сотрудники центра проводили гемосканирование капли крови до БРТ и после, чтобы наглядно продемонстрировать людям, как в лучшую сторону меняются реологические свойства крови после проведенного сеанса. Исследования проходили в центре «Новые технологии» по адресу пр. К. Маркса, 41/1, офис 425/2.1. И все это совершенно бесплатно! Неудивительно, что воспользоваться такой возможностью захотели около сорока наших читателей.

— Я была в этом центре первый раз, и мне очень понравилось, что исследование оказалось информативным, — говорит участница акции Айсулу Сайтжановна. — Я узнала много полезного о своем здоровье. Большое спасибо врачам!

— Мне понравилось, что здесь меня встретили очень позитивные люди, которые действительно хотят помочь, — рассказывает другая участница акции Разия Рахматулловна. — Много нового я узнала о биорезонаной терапии, полезной была информация, которую Владимир Николаевич сообщил мне на основании моего анализа крови. И конечно же, спасибо «Комсомолке» и «Теленеделе» за такую акцию! Они очень нужны, потому что они просвещают людей, которые заботятся о своем здоровье.

Омичка Галина Анатольевна приходила на День здоровья не одна, а с ребенком — и тоже осталась довольна:

— Исследование по крови подтвердило диагнозы, которые у меня есть, и я, конечно же, буду лечиться. Считаю, такие Дни здоровья нужно проводить чаще, чтобы люди могли узнать больше о состоянии своего организма от специалистов.

Центр новых технологий доктора Торопова и К

Адрес: Омск, ул. К. Маркса, 18, корп.1 оф. 210 а

Предварительная запись по тел. 8-913-649-20-21