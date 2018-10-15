В Омске прямо посреди дороги подрались два водителя

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-15T15:23:10+03:00

При этом в машине одного из них был ребенок [видео]

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Конфликт на дороге произошел сегодня, 15 октября, утром в Амурском поселке. Что именно стало его началом, история умалчивает. Запись начинается уже с момента, когда двое водителей уже вышли из своих машин и начали высказывать друг другу претензии. Потом схватились, а еще спустя несколько мгновений перешли в партер. Не остановило их даже то, что в одной из машин сидел ребенок.

- Возле спортивного комплекса имени Фетисова произошел бой из-за неподеленной полосы движения, - рассказывает очевидец событий. - Бойцы схлестнулись прямо на проезжей части. Кто победил из них, оцените сами. Вскоре их разняли проезжающие автолюбители. А потом они, помирившись, распивали кофе в сторонке и мирно беседовали.

Видео инцидента выложили в паблик «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».