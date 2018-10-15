В Омске прямо посреди дороги подрались два водителя
Конфликт на дороге произошел сегодня, 15 октября, утром в Амурском поселке. Что именно стало его началом, история умалчивает. Запись начинается уже с момента, когда двое водителей уже вышли из своих машин и начали высказывать друг другу претензии. Потом схватились, а еще спустя несколько мгновений перешли в партер. Не остановило их даже то, что в одной из машин сидел ребенок.
- Возле спортивного комплекса имени Фетисова произошел бой из-за неподеленной полосы движения, - рассказывает очевидец событий. - Бойцы схлестнулись прямо на проезжей части. Кто победил из них, оцените сами. Вскоре их разняли проезжающие автолюбители. А потом они, помирившись, распивали кофе в сторонке и мирно беседовали.
Видео инцидента выложили в паблик «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
Конфликт на дороге. Возле СК Фетисова, 15 октября 2018.Видео: vk.com/chp55