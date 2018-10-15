Омский художник шьет одежду из бабушкиных ковров

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-15T15:23:10+03:00

При этом дырки на ткани, по его мнению, только добавляют оригинальности вещам

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Молодой омский художник Данила Данилов вместе с друзьями из панк-галереи «Левая нога» запустил новое производство - он шьет куртки и рюкзаки из старых ковров. Говорит, на идея уже витала в воздухе и, возможно, даже не ему первому пришла в голову. просто он решился ее реализовать.

- Ковры раньше это же практически сакральная вещь была, признак богатства, - рассказывает автор идеи. - Раньше коврами украшали стены, на них ели, даже хоронили в них. Сегодня все пропитано иронией. Почему бы не делать ковер новым символом статуса? Я, например, если увижу человека в куртке из бабушкиного ковра, пойму, что он, как минимум, с юмором относится к себе и мы с ним на одной волне. А, вообще, все родилось сразу у нескольких человек - мы сидели однажды с художником Димой Вирже. У него как раз был старый ковер с оленем, который он накануне достал. Из него и сделали первую куртку.

В качестве моделей для одежды из ковров согласились побыть друзья художника.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Данила рассказывает, что до этого никогда не шил, но с первой вещью справился за полдня. Всему научила мама, у которой своя швейная мастерская. Там альтернативный художник и творит.

- Если бы я один все делал, наверное было бы сложно. Но у нас коалиция друзей, работаем в ХЭМ - это художественная экспериментальная мастерская. Все вместе придумываем и реализуем. Например, еще делаем рюкзаки из старых канистр, огнетушителей и даже автомобильных номеров. Один ошкуривает, другой красит, третий сваривает металлические детали. Фотографы и модели - тоже мои друзья, которым не надо объяснять, зачем я шью одежду из ковров.

Почему бы не сделать рюкзак из 40-летней канистры для бензина? - решил художник. И сделал.Фото: Личный архив

Главное - покрасить оправу очков «под березку».

Большую часть исходного материала художник находит на свалке или на Хитром рынке. Сложнее всего достать старые ковры. Сейчас это практически раритетные вещи, которые ищут у всех знакомых бабушек. Кстати, вопрос сохранности слишком остро не стоит. Как и положено артисту, Данилов считает, что потертости и дыры на материи только придают одежде жизни.

Омич рассказывает, что все созданные вещи продает за 5-6 тысяч рублей и разлетаются они практически сразу. Уже несколько штук отправил в Москву, Новосибирск, есть покупатели и в нашем городе. Сейчас пока заказов даже больше, чем арт-объектов, которые он успевает создавать.