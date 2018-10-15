2018-10-15T14:19:31+03:00
Общество

Омскому аэропорту хотят дать имя Ермака, Блинова, Туполева или Ульянова

Воздушные гавани по всей стране будут называть в часть известных россиян
Станислав МУХИН
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С 3 по 30 ноября пройдет голосование за конечные варианты названия для аэропорта.С 3 по 30 ноября пройдет голосование за конечные варианты названия для аэропорта.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Ожидается, что у аэропорта «Омск-Центральный» появится новое имя уже в начале следующего года. Наш аэропорт в рамках проекта «Великие имена России» вошел в число 45 воздушных гаваней, которым жители выберут новое имя.

До 21 октября любой может внести свое предложение через Общественную палату. Это могут быть фамилии великих людей, которые внесли значительный вклад в развитие региона, или как-то были с ним связаны. Кстати, организаторы уточняют: фамилии современников рассматриваться не будут.

С 3 по 30 ноября уже пройдет голосование за конечные варианты. Отдать свой голос можно будет на сайте проекта https://великиеимена.рф и в социальных сетях. А пока в Омске собираются предложения от общественников. Первые идеи уже озвучены. Предложения для названия аэропорта уже поступают от общественников. Аэропорт предлагают назвать в честь авиаинженера Туполева, хоккеиста Блинова, актера Ульянова, писателя Достоевского, художника Врубеля. Уже началась работа по сбору предложений имен.

А одна из политических партий предложила свой вариант.

- Наш самолет совершил посадку в Омском аэропорту «Ермак»… Атаман Ермак является одной из самых примечательных фигур в российской истории – талантливый военный предводитель и отважный воин своей страны. Нам нужно помнить о его доблестном походе, который открыл Сибирь для Российского царства и послужил основой для дальнейшего продвижения государства на восток, объяснили свою идею в партии.

Добавим, что ранее наш аэропорт предлагали назвать в честь актера Михаила Ульянова, художника Михаила Врубеля, авиаконструктора Андрея Туполева, основателя отечественной космонавтики Сергея Королева, детского врача Валентины Бисяриной, хоккеиста Виктора Блинова, а также рок-музыканта Егора Летова.

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