СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-15T14:19:31+03:00

Она постоянно бдит за новорожденной дочерью и плюется в любого, кто к ним приближается [фото]

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Семилетняя гуанако Маруся из Большереченского зоопарка впервые стала мамой. Примерно три недели назад у нее родилась дочь. Крошка почти сразу поднялась на ножки, а сейчас уже вовсю бегает по вольеру.

- Она у нас оказалась хулиганистой, постоянно резвится и скачет следом за мамой, - рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Маруся очень трепетно оберегает ее от посторонних. Начинает плеваться в тех, кто подходит слишком близко. Пока она кормит дочь молоком и будет делать это еще долго. Но малышка уже и сама что-то пытается грызть.

Марусю еще во время беременности перевели на усиленное питание, богатое витаминами. Любимые овощи и фрукты и так в постоянном меню всех копытных, но для будущей мамы специально увеличили порции.

Фото: Большереченский зоопарк.

Появилась она в Большереченском зоопарке около 6 лет назад, ее привезли из Красноярска. А чуть больше двух лет назад привезли жениха Мишеля из Казани. Правда, тогда он был совсем маленький, и Марусе пришлось ждать два года, пока он подрастет.

Кстати, новорожденная гуанако впервые появилась на свет в Большереченском зоопарке. После появления дочери на свет, ее новоиспеченного отца отсадили в соседний вольер, так что наблюдать за ней он может только издалека.

Имя малышке будут придумывать как обычно - по традиции объявят конкурс среди посетителей. Кстати, начнется он не раньше, чем через две недели, когда крошка совсем окрепнет - так что омичи пока могут поразмыслить над вариантами. Увидеть крошку посетители могут уже сейчас.

Фото: Большереченский зоопарк.