«Беги из машины! Поезд едет»: В Омске сняли на видео, как состав сносит на путях «Ниву»

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-14T16:41:45+03:00

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В Омске только за эти выходные произошло сразу две серьезные аварии на железнодорожных путях. Сначала грузовой состав протаранил "Ниву" в Таврическом районе. В ДТП погиб 66-летний пенсионер, у которого не было шансов выжить.

Очередная серьезная авария произошла в районе Карбышево, как утверждают очевидцы. В социальных сетях появился ролик, который активно обсуждают омичи. На кадрах видно, что на железнодорожных путях застряла старенькая "Нива". Непонятно вообще, как водитель там оказался и на что рассчитывал. Высота рельсов такая, что любому понятно: проехать по ним нереально.

Очевидно, шофер машины хотел срезать путь и застрял на путях. Вокруг машины бегают два человека и судорожно пытаются столкнуть "Ниву" с путей. Слышно, что кто-то сел за руль и пытается газовать, чтобы уехать с рельсов. Но все тщетно. В то же время обеспокоенная женщина машет руками и подбегает к машине с криками:

- Беги! Поезд едет!

Мужчины, пытавшиеся убрать "Ниву" с путей, в последний момент отбегают от машины. Через пару секунд огромный грузовой состав сносит легковушку. Судя по видео, никто не пострадал. Люди успели отбежать. Что стало после столкновения с поездом и не сошел ли он с рельсов, история умалчивает.