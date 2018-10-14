2018-10-14T05:51:01+03:00
Общество

Русский против русского в США: Омский боец Шлеменко проиграл свой бой

Судьи отдали победу его сопернику во всех трех раундах
Станислав МУХИН
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Шторм проиграл свой бой решением судей.Шторм проиграл свой бой решением судей.Фото: vk.com
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Сложный период в карьере Александра Шлеменко. В очередном бою Шторм дрался с другим россиянином Анатолием Токовым.

Этот боец тренеруется в команде легендарного Федора Емельяненко. Токов на 6 лет моложе Шлеменко, поэтому весь бой выглядел значительно свежее омича. Раз за разом ему удавались точные удары.

Шлеменко тоже много попадал, но его удары были менее опасными. Токов сделал ставку на борьбу в партере. Несколько раз ему удалось провести тайкдауны и перевести Александра Шлеменко в партер. Омский боец с трудом выходил из этой борьбы. Большую часть раундов он проводил на настиле. Это и стало решающим фактором. Ход поединка полностью контролировал Токов.

В середине боя Шлеменко заметно устал и значительно замедлился. Переломить ситуацию Шторму не удалось. В итоге Токов оставил все три раунда за собой, и судьи единогласно отдали победу сопернику Александра Шлеменко. Он проиграл свой бой, как и его воспитанник Андрей Корешков на позапрошлой неделе. После объявления решения судей омич выглядел заметно расстроенным.

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