В «Клинике современной Маммологии» прошел бесплатный прием наших читателей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-10T11:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дня, 26 сентября и 3 октября, онколог-маммолог, врач высшей категории Игорь Иванович Коркин вел бесплатный прием в «Клинике современной Маммологии» читателей наших изданий. Эту совместную акцию мы объявили в начале сентября - и к нам посыпались заявки от женщин, которые хотели попасть на прием к высококвалифицированному специалисту. Около 50 человек изъявили такое желание и в назначенный день и час переступили порог этого медицинского учреждения.

- Для профилактики заболеваний молочных желез очень важно регулярно наблюдаться у врача, - считает Игорь Иванович Коркин. – Отрадно, что омички, которые пришли в «Дни здоровья» к нам в клинику, следят за собой, проходят профилактические осмотры, ведут здоровый образ жизни.

Читатели «Комсомолки» и «Теленедели», которые пришли на прием в «Клинику современной Маммологии» в рамках наших «Дней здоровья» поделились своими впечатлениями от приема.

Елена Витальевна Щ.:

- У меня есть знакомая, которая всего на два года старше меня. Она вела здоровый образ жизни и у нее внезапно обнаружили рак груди, причем запущенный. Этот случай меня впечатлил и я довольно долго, почти три года собиралась пойти обследоваться и всегда было некогда. А тут я увидела информацию об акции «Комсомолки» и «Теленедели» и решила, что это удачный шанс попасть на прием к врачу, тем более что это бесплатно. У меня остались очень хорошие впечатления от приема. Понравилось внимательное отношение доктора, приятная, современная клиника.

Лидия Федоровна М.:

- Я регулярно хожу на профилактические осмотры в онкодиспансер на ул. Учебная, но попасть туда сразу нельзя. Сначала надо идти в своей поликлинике к онкологу, который дает направление и только потом уже к врачу на Учебную. А здесь попасть на прием было быстро и просто. Врач меня осмотрел, дал рекомендации. Я осталась очень довольна.

Ирина Александровна Г.:

- Я прошла профосмотр - и мне нужен был совет маммолога. Врач сказал мне, что делать и подтвердил те рекомендации, которые мне дали ранее. Очень хорошо, что есть такая акция «Дни здоровья», потому что у работающих людей иной раз просто не хватает времени, чтобы ходить по разным учреждениям. Я звонила в онкодиспансер на Учебной, там сказали, что нужно брать направление от врача в поликлинике, а мне некогда. Так что бесплатная акция «Комсомолки» и «Теленедели» меня выручила.

Ирина Фархадовна М.:

- Я раньше наблюдалась у Игоря Ивановича, когда он работал на Учебной, и всегда знала, что он - хороший врач, потому и отправила заявку на акцию «День здоровья». Я осталась очень довольна приемом. Такие акции очень нужны, потому что люди не всегда обследуются сами, а тут – бесплатный талон, который помогает попасть к врачу без проволочек.

Татьяна Владимировна О.:

- Я первый раз я была на приеме у онколога-маммолога и записалась на акцию, потому что знаю: после 35 надо ходить на профилактические осмотры, а тут на глаза попалась информация об акции. Иногда без лишнего напоминания бывает что-то сложно сделать - и акция «Комсомолки» и «Теленедели» была кстати. Прием и работа врача мне очень понравилась: на мой взгляд, консультация была очень профессиональной.

Справка

В омской «Клинике современной Маммологии» консультации проводят квалифицированные специалисты-маммологи, работающие в содружестве с эндокринологами, гинекологами, хирургами и онкологами. Это дает возможность предупредить развитие болезни, увидеть проблему в комплексе и устранить причину заболевания, а не только его проявления.

Адрес: г. Омск, ул. Пушкина, 110. Тел.: 99-16-03. https://mammolog.net/

На правах рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.