2018-10-10T07:58:10+03:00
Здоровье

Как защититься от надвигающегося гриппа

Нынешней зимой в Россию придут несколько новых штаммов гриппа, поэтому без вакцинации не обойтись.
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Cогласно данным с официального сайта Всемирной организации здравоохранения, нынешней зимой в Россию придут несколько новых штаммов гриппа: подобные вирусы А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2), В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Также ожидается распространение А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09 (свиной грипп).

Напомним о ключевой характеристике гриппа: это заболевание опасно своими осложнениями. Казалось бы, «банальный» грипп зачастую переходит в пневмонию, отит, миокардит. Бывают случаи, когда грипп провоцирует стремительный отёк лёгких или обострение хронических патологий – бронхита, астмы, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. При этом в группе повышенного риска дети, пожилые люди и беременные женщины.

И в этой связи очень важно понимать: ни разрекламированные пилюли, ни тем более народные средства доказанной профилактической эффективностью не обладают. Антитела к вирусам гриппа образовываются либо после перенесённого заболевания, либо в результате вакцинации.

Подробнее о том, как защититься от гриппа читайте здесь

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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