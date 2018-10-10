2018-10-10T07:58:10+03:00
Общество

Омич выиграл в лотерею больше миллиона рублей

Он стал одним из четырех счастливчиков выигравших такую сумму
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич выиграл в лотерею больше миллиона рублейОмич выиграл в лотерею больше миллиона рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель нашего города стал одним из четырех победителей 9172 тиража лотереи «5 из 36». На прошлой неделе в четверг проходил розыгрыш крупных денежных призов. Омич выиграл 1 миллион 171 тысячу рублей. Всего счастливчиков было несколько – это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Об этом сообщает "Омск-Информ"

У всех у них был шанс также завоевать суперприз в 4,7 миллиона рублей.

Однако с выигрыша придется заплатить налог в 13 процентов. Так, после вычета налога он получит чуть больше миллиона рублей.

Отметим, что билет на данную лотерею можно купить всего от 80 рублей.

Чтобы получить свой выигрыш омичу нужно будет обратиться в центр выдачи призов и предъявить билет. После экспертизы билета, всю сумму выплатят. Объявился ли победитель из Омска, организаторы лотереи пока не сообщают.

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