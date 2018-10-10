2018-10-10T13:48:20+03:00
Происшествия

У омского ветерана Великой Отечественной войны украли миллион рублей

Мошенник представился сотрудником управляющей компании
Анна МИКУЛА
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Виновника случившегося ищут.Виновника случившегося ищут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вопиющий случай произошел в Ленинском округе. В дверь 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны, живущему в доме на улице Иванова, позвонил неизвестный. Незваный гость предстваился сотрудником управляющей компании и с ходу начал предъявлять дедушке претензии. Он заявил, что у того долг за капремонт и застравил заполнить анкету с личными данными. Пока обеспокоенный владелец искал паспорт, пришедший обчистил его квартиру.

- Пока пенсионер искал документ, «представитель ЖЭУ» ушел, так и не заполнив бланк. Спустя некоторое время после его ухода обнаружилась пропажа крупной суммы денежных средств. Сверток, в который были завернуты деньги, был пуст, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - О случившемся потерпевший рассказал родственникам и написал заявление в полицию. В нем он указал приметы злоумышленника: мужчина в возрасте 35-40 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Был одет в светлую ветровку, темный пиджак, светлую кепку.

Если вы располагаете информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите в полицию по телефону 02.

Виновника случившегося ищут. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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