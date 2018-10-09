2018-10-09T08:23:59+03:00
Здоровье

Щит от невидимой угрозы

Для нас не так важно, чем отличаются друг от друга эти сложно названные патогенные микроорганизмы. Гораздо важнее получить ответ на вопрос «Как предохранить себя от коварного заболевания?».
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Согласно данным с официального сайта Всемирной организации здравоохранения, нынешней зимой в Россию придут несколько новых штаммов гриппа: подобные вирусы А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2), В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Также ожидается распространение А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09 (свиной грипп).

Напомним о ключевой характеристике гриппа: это заболевание опасно своими осложнениями. Казалось бы, «банальный» грипп зачастую переходит в пневмонию, отит, миокардит. Бывают случаи, когда грипп провоцирует стремительный отёк лёгких или обострение хронических патологий – бронхита, астмы, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. При этом в группе повышенного риска дети, пожилые люди и беременные женщины.

И в этой связи очень важно понимать: ни разрекламированные пилюли, ни тем более народные средства доказанной профилактической эффективностью не обладают. Антитела к вирусам гриппа образовываются либо после перенесённого заболевания, либо в результате вакцинации.

Несмотря на это, принципиальных противников вакцинации по-прежнему много. Они аргументируют свою позицию тем, что ни одна вакцина не даёт 100% гарантии. Это действительно так, даже привитый человек рискует заболеть с вероятностью от 10% до 20%. Но заболевание протекает гораздо легче и быстрее.

По информации ВОЗ, «вакцины против гриппа безопасны в применении, и вакцинация – это основной метод профилактики гриппа и сокращения масштабов эпидемий».

При этом начало осени - наилучшее время для иммунизации. Профилактический эффект сохраняется на протяжении 12-14 месяцев, именно поэтому прививаться необходимо ЕЖЕГОДНО!

Согласно международным исследованиям, применение вакцины позволяет снизить заболеваемость в группе привитых пациентов в 4,7 раз.

При отсутствии противопоказаний поставить прививку может любой желающий, но специалисты выделяют несколько категорий населения, которым вакцинация необходима, поскольку они составляют группу риска поражения вирусами гриппа.

К ним относятся дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, люди зрелого возраста (от 60 лет), а также лица, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями. В группе риска также много контактирующие с населением представители следующих профессий: педагоги, медицинские работники, продавцы, работники сферы обслуживания и транспорта и т.д.

Не знаете, где, как и с помощью каких препаратов привиться?

Сегодня программа по иммунизации населения против гриппа высокоэффективными отечественными и зарубежными препаратами действует в Центре современной медицины «Евромед».

Используемые препараты соответствуют рекомендациям ВОЗ, не содержат консервантов, отличаются максимальной безопасностью и хорошей переносимостью:

- «Ультрикс» - российская инактивированная вакцина. Это первый из российских иммунопрофилактических препаратов от гриппа, который не содержит консервантов и может применяться с 6-месячного возраста.

- «Ваксигрип» - французский препарат от гриппа инактивированного типа, которым ежегодно в мире прививаются 150 миллионов человек более чем в 150 странах мира. Также не содержит консервантов.

Взрослые могут пройти иммунизацию в дневных стационарах Центра «Евромед» на Зеленом острове и на Съездовской.

Маленьких пациентов ждут на 1-й Затонской, 1/1 – в Детском «Евромеде». Детям нужно обязательно пройти предпрививочный осмотр педиатра (оплачивается отдельно).

Стоимость вакцинации препаратом «Ультрикс» - 600 руб., «Ваксигрип» - 700 руб.

Уточнить информацию о наличии вакцин и записаться на иммунизацию в Центре современной медицины «Евромед» можно по телефону: 8 (3812) 991-532.

По заключению договоров на вакцинацию с выездом на предприятие можно звонить по телефону 8 (3812) 331-322.

Прививки от гриппа не входят в обязательный перечень профилактических прививок, но присутствует в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждённом Минздравом России.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию - чем больше людей защитят себя таким образом от вируса, тем меньше риск развития эпидемии.

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