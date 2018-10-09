Щит от невидимой угрозы

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-09T08:23:59+03:00

Для нас не так важно, чем отличаются друг от друга эти сложно названные патогенные микроорганизмы. Гораздо важнее получить ответ на вопрос «Как предохранить себя от коварного заболевания?».

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Согласно данным с официального сайта Всемирной организации здравоохранения, нынешней зимой в Россию придут несколько новых штаммов гриппа: подобные вирусы А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2), В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Также ожидается распространение А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09 (свиной грипп).

Напомним о ключевой характеристике гриппа: это заболевание опасно своими осложнениями. Казалось бы, «банальный» грипп зачастую переходит в пневмонию, отит, миокардит. Бывают случаи, когда грипп провоцирует стремительный отёк лёгких или обострение хронических патологий – бронхита, астмы, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. При этом в группе повышенного риска дети, пожилые люди и беременные женщины.

И в этой связи очень важно понимать: ни разрекламированные пилюли, ни тем более народные средства доказанной профилактической эффективностью не обладают. Антитела к вирусам гриппа образовываются либо после перенесённого заболевания, либо в результате вакцинации.

Несмотря на это, принципиальных противников вакцинации по-прежнему много. Они аргументируют свою позицию тем, что ни одна вакцина не даёт 100% гарантии. Это действительно так, даже привитый человек рискует заболеть с вероятностью от 10% до 20%. Но заболевание протекает гораздо легче и быстрее.

По информации ВОЗ, «вакцины против гриппа безопасны в применении, и вакцинация – это основной метод профилактики гриппа и сокращения масштабов эпидемий».

При этом начало осени - наилучшее время для иммунизации. Профилактический эффект сохраняется на протяжении 12-14 месяцев, именно поэтому прививаться необходимо ЕЖЕГОДНО!

Согласно международным исследованиям, применение вакцины позволяет снизить заболеваемость в группе привитых пациентов в 4,7 раз.

При отсутствии противопоказаний поставить прививку может любой желающий, но специалисты выделяют несколько категорий населения, которым вакцинация необходима, поскольку они составляют группу риска поражения вирусами гриппа.

К ним относятся дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, люди зрелого возраста (от 60 лет), а также лица, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями. В группе риска также много контактирующие с населением представители следующих профессий: педагоги, медицинские работники, продавцы, работники сферы обслуживания и транспорта и т.д.

Не знаете, где, как и с помощью каких препаратов привиться?

Сегодня программа по иммунизации населения против гриппа высокоэффективными отечественными и зарубежными препаратами действует в Центре современной медицины «Евромед».

Используемые препараты соответствуют рекомендациям ВОЗ, не содержат консервантов, отличаются максимальной безопасностью и хорошей переносимостью:

- «Ультрикс» - российская инактивированная вакцина. Это первый из российских иммунопрофилактических препаратов от гриппа, который не содержит консервантов и может применяться с 6-месячного возраста.

- «Ваксигрип» - французский препарат от гриппа инактивированного типа, которым ежегодно в мире прививаются 150 миллионов человек более чем в 150 странах мира. Также не содержит консервантов.

Взрослые могут пройти иммунизацию в дневных стационарах Центра «Евромед» на Зеленом острове и на Съездовской.

Маленьких пациентов ждут на 1-й Затонской, 1/1 – в Детском «Евромеде». Детям нужно обязательно пройти предпрививочный осмотр педиатра (оплачивается отдельно).

Стоимость вакцинации препаратом «Ультрикс» - 600 руб., «Ваксигрип» - 700 руб.

Уточнить информацию о наличии вакцин и записаться на иммунизацию в Центре современной медицины «Евромед» можно по телефону: 8 (3812) 991-532.

По заключению договоров на вакцинацию с выездом на предприятие можно звонить по телефону 8 (3812) 331-322.

Прививки от гриппа не входят в обязательный перечень профилактических прививок, но присутствует в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждённом Минздравом России.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинацию - чем больше людей защитят себя таким образом от вируса, тем меньше риск развития эпидемии.