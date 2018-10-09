Учитель из Петербурга и подарившая ей ребенка омичка отделались штрафом и исправительными работами
Поставлена точка в громкой истории 25-летней омички Кристины Лыскиной и педагога из Петербурга Ольги Петровой. Сибирячка подарила малознакомой женщине свою новорожденную дочь. Свой поступок Лыскина объяснила тяжелым материальным положением. Кристина жила в съемной комнате с мамой и сестрой. Работала только мама.
Петрова же свой поступок объяснила тем, что очень хотела помочь Лыскиной. Педагог рассказывала "Комсомолке": прекрасно понимала, что чувствует девушка. Ольга Петрова сама родила в 18 лет и тоже столкнулась с нищетой и трудностями в тот период. Но уверяет: летела в Омск отговорить Лыскину отказываться от ребенка, но сделать это ей не удалось. Малышку передали прямо в здании аэропорта. Когда Петрову и Лыскину задержали, на них завели уголовное дело по статье "Торговля людьми", но позже заменили ее на более мягкую статью "Незаконное удочерение". Обвинение же требовало посадить их на 5 лет.
Во время суда и следствия женщины уверяли: о передаче ребенка они договорились временно. Учитель из Петербурга планировала позже перевезти из Омска и маму малышки. И переписка женщин, которая оказалась в распоряжении "Комсомолки", частично эту версию подтверждала.
Только что суд вынес приговор Петровой и Лыскиной. И, можно сказать, им повезло. Суд признал их виновными, но обе остались на свободе.
Лыскину решением Кировского суда приговорили к штрафу в 24 тысячи с расрочкой. А учитель Петрова получила 1,5 месяца исправительных работ с удержанием части зарплаты.
После приговора омичка заявила, что хочет вернуть свою дочь. Но сделать это ей, видимо, не удастся. Ее ребенок сейчас находится в приюте Петербурга и уже готовятся документы на ее усыновление другими родителями.
- Конечно я рада, что получила не реальный срок. Но, возможно, мы будем обжаловать и это решение. Но семье Кристины Лыскиной и ее малышке я буду помогать в любом случае, - сказала "Комсомолке" после приговора Ольга Петрова.
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