В Испании потерпела крушение яхта, принадлежащая депутату омского Заксобрания Валерию Кокорину

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-16T12:16:42+03:00

В момент происшествия на ней находились два члена экипажа [видео]

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Инцидент произошел недалеко от побережья испанской Пальмы-де-Майорки. Как сообщает местное издание Maritimebulletin.net, там потерпела крушение яхта «Сила Сибири», капитаном которой является директор «Омского губернаторского яхт-клуба» Сергей Щербаков.

- Люксовая и очень патриотичная яхта «Сила Сибири» была выброшена штормом на побережье. Спасатели не стали снимать ее с мели из-за опасений, что судно может затонуть. Сообщается, что на ней находились два члена экипажа. Яхта российская, принадлежит российскому олигарху. Она была подарена в честь 200-летия открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, - говорится в статье.

Также сообщается, что на этой яхте планировалось дважды обогнуть земной шар в антарктических водах. Но сейчас, вероятно, от этой идеи придется отказаться.

Известно, что владельцем судна является депутат омского Законодательного собрания Валерий Кокорин, передавший яхту в пользование спортсменам.