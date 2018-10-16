В Испании потерпела крушение яхта, принадлежащая депутату омского Заксобрания Валерию Кокорину
Инцидент произошел недалеко от побережья испанской Пальмы-де-Майорки. Как сообщает местное издание Maritimebulletin.net, там потерпела крушение яхта «Сила Сибири», капитаном которой является директор «Омского губернаторского яхт-клуба» Сергей Щербаков.
- Люксовая и очень патриотичная яхта «Сила Сибири» была выброшена штормом на побережье. Спасатели не стали снимать ее с мели из-за опасений, что судно может затонуть. Сообщается, что на ней находились два члена экипажа. Яхта российская, принадлежит российскому олигарху. Она была подарена в честь 200-летия открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, - говорится в статье.
Также сообщается, что на этой яхте планировалось дважды обогнуть земной шар в антарктических водах. Но сейчас, вероятно, от этой идеи придется отказаться.
Известно, что владельцем судна является депутат омского Законодательного собрания Валерий Кокорин, передавший яхту в пользование спортсменам.
Un velero queda encallado con tres personas a bordo en la Bah a de Palma.El velero de dos palos qued encallado entre las rocas por el paso de 'Leslie'. El Capit n y los dos tripulantes han salido por su propio pie de la embarcaci n. Suscr bete a nuestro canal para no perderte m s v deos clickando aqu http://bit.ly/suscribeteLV Este v deo ha sido publicado en el contexto del diario LaVanguardia.com Art culo relacionado: Suscr bete al canal de La Vanguardia: https://goo.gl/1aJjbv Visita LaVanguardia.com: http://www.lavanguardia.com/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/lavanguardia/ FACEBOOK: https://es-la.facebook.com/LaVanguardia TWITTER: https://twitter.com/LaVanguardia