2018-10-09T12:09:58+03:00
Общество

СМИ: Главного омского пристава отстранили от должности

В ведомстве прокомментировали эти слухи
Анна МИКУЛА
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Фото: r55.fssprus.ruФото: r55.fssprus.ru
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Сегодня, 9 октября, сразу несколько омских СМИ написали об отстранении от должности начальника омского Управление ФССП Владимира Витрука. В частности сообщалось, что это произошло из-за того, что он слишком мягко обошелся с предпринимателем Нателлой Полежаевой. Принадлежащий ей санаторий «Рассвет» накопил миллионные долги и, якобы, взыскивали их не особо активно.

- В сентябре Владимир Витрук находится в отпуске, из которого вышел 1 октября. Сейчас он находится на рабочем месте, от должности его не отстраняли, - рассказал главный специалист-эксперт ведомства Владимир Транцевич.

Информацию о возбуждении в отношении руководителя уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» и обысках в его кабинете, проходивших в начале осени, пресс-службе отказались комментировать.

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