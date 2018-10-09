СМИ: Главного омского пристава отстранили от должности

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-09T12:09:58+03:00

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Сегодня, 9 октября, сразу несколько омских СМИ написали об отстранении от должности начальника омского Управление ФССП Владимира Витрука. В частности сообщалось, что это произошло из-за того, что он слишком мягко обошелся с предпринимателем Нателлой Полежаевой. Принадлежащий ей санаторий «Рассвет» накопил миллионные долги и, якобы, взыскивали их не особо активно.

- В сентябре Владимир Витрук находится в отпуске, из которого вышел 1 октября. Сейчас он находится на рабочем месте, от должности его не отстраняли, - рассказал главный специалист-эксперт ведомства Владимир Транцевич.

Информацию о возбуждении в отношении руководителя уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» и обысках в его кабинете, проходивших в начале осени, пресс-службе отказались комментировать.

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