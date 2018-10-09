На крыльце омской ИК-6, где подавили бунт, нашли мужчину с ножевым ранением

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-09T10:54:30+03:00

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ЧП случилось на крыльце омской исправительной колонии № 6. Напомним, 6 октября там начался бунт, в котором участвовали, по предварительным данным, более 150 человек. Оцепление вокруг исправительного учреждения сняли только на третьи сутки. Многие родственники осужденных до сих пор не знают, все ли с ними в порядке. Накануне, 8 октября, не все успели попасть на личный прием к руководителю колонии. Поэтому посетители приходят и сегодня. Один из них рассказал «Комсомолке» о странном мужчине, которого встретил на входе примерно в 9.30 утра.

- Приехал, чтобы попасть к начальнику про брата узнать, - рассказывает омич, пожелавший остаться неизвестным. - Тут откуда ни возьмись подошел мужик, попросил сигарету. А потом сел на крыльцо и обратился к стоящим женщинам. Попросил вызвать «скорую». На вопрос, что у него болит, распахнул куртку, а там у него ножевое ранение и кишки наружу торчат. Люди вызвали врачей, тут и полиция подоспела.

Также мужчина добавляет, что раненый точно не осужденный и был пьян. Его увезли на реанимобиле.

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