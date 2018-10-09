2018-10-09T10:54:30+03:00
Общество

На крыльце омской ИК-6, где подавили бунт, нашли мужчину с ножевым ранением

Его увезли на реанимобиле
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Инцидент произошел на пороге омской ИК-6.Инцидент произошел на пороге омской ИК-6.
Изменить размер текста:

ЧП случилось на крыльце омской исправительной колонии № 6. Напомним, 6 октября там начался бунт, в котором участвовали, по предварительным данным, более 150 человек. Оцепление вокруг исправительного учреждения сняли только на третьи сутки. Многие родственники осужденных до сих пор не знают, все ли с ними в порядке. Накануне, 8 октября, не все успели попасть на личный прием к руководителю колонии. Поэтому посетители приходят и сегодня. Один из них рассказал «Комсомолке» о странном мужчине, которого встретил на входе примерно в 9.30 утра.

- Приехал, чтобы попасть к начальнику про брата узнать, - рассказывает омич, пожелавший остаться неизвестным. - Тут откуда ни возьмись подошел мужик, попросил сигарету. А потом сел на крыльцо и обратился к стоящим женщинам. Попросил вызвать «скорую». На вопрос, что у него болит, распахнул куртку, а там у него ножевое ранение и кишки наружу торчат. Люди вызвали врачей, тут и полиция подоспела.

Также мужчина добавляет, что раненый точно не осужденный и был пьян. Его увезли на реанимобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заключенные омской колонии вывесили в окне плакат «Спасите!»

В сентябре «Комсомольская правда в Омске» уже писала об ужасах за стенами колонии города. Тогда сразу 11 заключенных исправительной колонии № 7 заявили об издевательствах и пытках со стороны администрации. Осужденные писали во все инстанции и поставили на уши все СМИ. В УФСИН по Омской области все обвинения отрицали. Но под давлением общественности прокуратура все же начала проверку. (Подробнее...)

После массовой драки в колонии в Омск приедет советник президента по правам человека

Очередное ЧП в омской колонии №6 прогремело на всю страну. А началось все с вывешенного на стене тюрьмы плаката «Спасите». Но в администрации тюрьмы опровергают пытки заключенных и конфликт с ними. По данным УФСИН по Омской области, произошла массовая драка между заключенными. Одни требовали ослабления режима, другие не хотели участвовать в бунте. (Далее...)

«Относятся как к собакам!»: Родные заключенных рассказали, что творится в колонии, где был бунт

Узнав о беспорядках в колонии, матери осужденных приехали туда, но на месте ничего не прояснилось (Далее...)

Еще больше материалов по теме: «Массовая драка в омской колонии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Казахстана осудили за взятку омскому полицейскому
В ДТП в центре Омска разбился «Форд»
Рейс из Омска в Пекин передумали запускать
Налоговые сборы в Омской области сократились на 6 миллиардов
В Омске водитель погиб после аварии во дворе
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
Нарушителя земельного законодательства оштрафовали
Омский район станет частью агломерации с городом
Омские депутаты одобрили увеличение бюджета города на 460 миллионов
Двое неравнодушных омичей задержали опасного вора
Телеканал «Супер» ЗОЖжет этой осенью
Где купить хорошие саженцы
Общественный транспорт Омска с 2019 года заработает по новым правилам
Следком проверит полицейских, задержавших многодетную мать после перепалки с мэром
Омичи до сих пор мерзнут в своих домах
Омский полицейский спас ребенка сидевшего на карнизе 7-го этажа
КХЛ разрешила омскому «Авангарду» сыграть три матча на улице
Названы города с самыми низкими зарплатами в России: Омск - «зажиточный миллионник»
Как сохранить врачебную тайну
Подарки для Губернаторской елки в Омск повезут из Москвы
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» получили высшую награду за социальную программу
«Ростелеком» показал омским школьникам объекты, где можно укрыться от последствий ЧС
За выходные в Омске появилось 300 новых деревьев
В аварии с маршруткой в Омске пострадали 7 человек
В центре Омска у бизнесмена украли 300 тысяч рублей
В Омском районе очередной депутат лишился своих полномочий
В Омске 5 октября был побит температурный рекорд
В Нефтяниках жителей травили химией
В Омске произошла очередная авария с маршруткой