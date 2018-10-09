Омичку по ошибке посадили в турецкую тюрьму

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-09T10:15:09+03:00

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Галина Бойко ездит в Турцию с 2004 года. Юбилейный, 20-й визит в Аланию, где у омички за это время появилось много друзей, стал неудачным. Едва они с подругой подошли к зоне контроля в аэропорту, к ней подошли люди в форме и предложили пройти с ними.

«У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ ИСТЕРИКА!»

- Продержали меня 40 минут, никто толком по-русски не говорит, ничего объяснить не могут, - рассказывает Галина. - У меня не было сомнений, что эта ошибка скоро разрешится, поэтому я отпустила подругу заселяться в отель с ее и моим багажом. Почти сразу после меня подвели к машине, посадили и куда-то повезли. Он волнения подскочило давление, я только успела попросить, чтобы остановили автомобиль, и меня вырвало. После этого меня, как злостную преступницу, в наручниках повезли в больницу. Потом говорят: «Суд, суд!». Привезли в здание суда, там заставляли подписать какую-то бумагу на турецком языке без перевода. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в анфас и в профиль и повели вниз по лестнице в обезьянник.

В зарешеченной камере, где была только скамейка, Галина после утомительного пятичасового перелета из Омска еще весь день провела в заключении. За все время женщине только раз принесли бульон, но от волнения она смогла съесть всего несколько ложек.

- Потом ко мне подсадили еще одну задержанную - молодую турчанку. Она была настолько грязной, что инспектору пришлось обыскивать ее в перчатках. Девушка эта пыталась что-то мне говорить по-турецки, но я объяснила, что не понимаю и она успокоилась. А вообще место это, конечно жуткое - бетонные стены, холодный кафельный пол, кошмарный туалет.

Едва они с подругой подошли к зоне контроля в аэропорту, к ней подошли люди в форме и предложили пройти с ними.Фото: vk.com

«ДУМАЛА БУДУТ БИТЬ»

- Вы испугались, когда вас туда привели?

- А вы бы не испугались? Конечно, у меня прямо истерика была, я начала возмущаться. Пришла женщина, охранявшая нас, у нее было такое суровое лицо, что я думала - будет бить. Но она просто знаками показала мне успокоиться.

Потом все-таки через перевозчика омичке объяснили, в чем суть претензий к ней. как выяснилось, некая россиянка с ее именем и фамилией купила ворованный телефон в городе, где Галина не только не была, но и название услышала впервые. Уже под вечер женщину просто вывели из камеры и сказали, что она может идти. Добираться до аэропорта ей пришлось за свой счет. Оттуда до отеля ее уже довез туроператор.

- Все девять дней отдыха пропали, потому что я постоянно жила в страхе - выпустят ли меня вообще из страны. Сейчас я благополучно добралась в Омск. Передо мной так никто и не извинился и никто ничего не объяснил.

Омичка признается, что Турция была одним из самых ее любимых мест для отдыха, но теперь, видимо, придется отказаться от поездок туда. Избавиться от пережитого страха Галина сможет еще нескоро.