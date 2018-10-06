2018-10-06T14:27:35+03:00
Дом. Семья

Застенчивый рысь Кузя из Большереченского зоопарка не может устроить личную жизнь

Обе «невесты» пушистого красавца отвергают его ухаживания, а он сам с большим интересом уписывает траву [видео]
Анна МИКУЛА
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Уже больше года Кузя одинок, но похоже совсем не грустит по этому поводу. Фото: Большереченский зоопаркУже больше года Кузя одинок, но похоже совсем не грустит по этому поводу. Фото: Большереченский зоопарк
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Рысь Кузя появился в единственном в России сельском - Большереченском зоопарке - в прошлом году. На приобретение этого красавца сотрудники возлагали большие надежды В ожидании спутника здесь томились две самочки Ася и Маша.

Ася (на фото впереди) так и оставила Кузю во френдзоне. Фото: Большереченский зоопарк

Ася (на фото впереди) так и оставила Кузю во френдзоне. Фото: Большереченский зоопарк

После того, как Кузя немного освоился, его начали знакомить с потенциальными невестами - периодически открывали перегородки между вольерами. Но смотрины не состоялись - хвостатый претендент на их сердца оствил рысей абсолютно равнодушными. При этом хищники не проявляли друг к другу ни симпатии, ни агрессии. Обнюхав друг друга и познакомившись, они просто расходились по разным углам.

В зоопарке рассказали, что и сам Кузя - зверь довольно стеснительный и особого интереса к Асе с Машей не проявляет. По отношению к посетителям он спокойный и миролюбивый. Как и все кошки, больше всего на свете любит спать и есть. Кстати, мясное меню не гнушается разнообразить и подножным кормом. Летом с удовольствием уписывает траву, которая растет в его вольере.

Фото: Большереченский зоопарк

Фото: Большереченский зоопарк

- Пока результатов «знакомства» Кузи с невестами нет - ни одна из них потомства не ждет, - рассказала начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Но мы не теряем надежду. Ведь Кузя сейчас находится в самом расцвете сил - ему исполнилось четыре года.

Впрочем, сетовать на плодовитость остальных обитателей сотрудникам зоопарка не приходится. Каждое лето здесь настоящий бэби-бум, что свидетельствует о комфортных условиях для животных. Десять лет назад произошла и вовсе уникальная история. В неволе родился черный леопард Викинг. Случай появления животного с такой окраской в неволе стал первым в стране и вторым в мире.

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