2018-10-06T12:13:56+03:00
Происшествия

В Омске образовался 15-метровый гейзер из кипятка

В одном из дворов прорвало трубу [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Не слишком хорошо начался отопительный сезон в одном из омских дворов. Сегодня, 6 октября, днем из-за прорыва трубы там образовался гейзер. Причем кипяток бежал с таким напором, что доставал до верхних окон многоэтажки.

Горячая вода заливала не только стоявшие рядом дома, но и припаркованные машины. Инцидент произошел в 11-ом микрорайоне. Скорее всего, в ближайшее время люди из соседних зданий временно окажутся без отопления и воды.

На место уже выехали специалисты. Только вот назвать точное время, когда авария будет устранена, пока не берутся. Благо, пока в Омске держится теплая погода и люди не замерзнут в своих квартирах.

На улицах Омска прорвало трубопровод с горячей водой.

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