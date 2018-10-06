В Омске образовался 15-метровый гейзер из кипятка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-06T12:13:56+03:00

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Не слишком хорошо начался отопительный сезон в одном из омских дворов. Сегодня, 6 октября, днем из-за прорыва трубы там образовался гейзер. Причем кипяток бежал с таким напором, что доставал до верхних окон многоэтажки.

Горячая вода заливала не только стоявшие рядом дома, но и припаркованные машины. Инцидент произошел в 11-ом микрорайоне. Скорее всего, в ближайшее время люди из соседних зданий временно окажутся без отопления и воды.

На место уже выехали специалисты. Только вот назвать точное время, когда авария будет устранена, пока не берутся. Благо, пока в Омске держится теплая погода и люди не замерзнут в своих квартирах.