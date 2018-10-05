В Омской области на трассе столкнулись грузовики: двое погибших

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-05T13:05:07+03:00

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Страшная авария произошла в Кормиловском районе на трассе Челябинск-Новосибирск. Столкнулись три машины: грузовики КамАЗ, фура «Сканиа» и «Мерседес». За рулем одного большегруза находился 59-летний мужчина, за рулем второго 54-летний.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, КамАЗ в районе 872 километра выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Сканиа» и зацепил «Мерседес». Грузовик «Сканиа», как выяснилось, принадлежит транспортной компании ПЭК. Из него высыпались мешки со строительной смесью. Большегрузы в результате аварии сильно повреждены. Силовики сообщают о двух погибших водителях грузовиков. Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.

Одна из очевидцев в комментариях к посту сообщает, что авария могла случиться из-за того, что шоферу КамАЗа стало плохо с сердцем. Именно поэтому он выехал на встречку и спровоцировал аварию.