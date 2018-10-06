На заброшенной омской стройке разбилась школьница

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-06T11:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел на одной из заброшенных строек в микрорайоне Ясная поляна. По свидетельству очевидцев, объект вообще никак не охраняется и дети забираются туда постоянно. Одной из таких искательниц приключений накануне очень сильно не повезло. Девочка, вероятно, оступилась и сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Травмированную школьницу заметили не сразу, она довольно долгое время пролежала одна. Потом проходившие мимо люди вызвали медиков. Пострадавшую увезли на реанимобиле.

- В школе у нее проблем точно нет. Мальчики с ней заигрывают. Насчет дома точно не знаю. Вроде бы, накануне поссорилась с родителями. Они ей пригрозили, что дома еще поговорят, а подруга не хотела возвращаться, потому что боялась, - выдвигает свое предположение один из одноклассников. - Там мальчики с ней ходили по стройке. Может быть, случайно толкнули ее. Сама она на такое не способна. Сегодня я говорил с одной из ее родственниц. Она рассказала, что девочка пришла в созниние, когда за ней медики приехали, но получила серьезные травмы.

Как выяснилось, Ангелине* (имя изменено) 14 лет, она учится в восьмом классе и растет в благополучной семье. Друзья рассказывают, что она вообще впервые забралась в заброшенное здание и ей просто не повезло. Никаких подобных происшествий прежде не случалось. Новость об инциденте разошлась по всем крупным омским пабликам. Взрослые подписчики даже предполагают, что школьница злоупотребляла алкоголем или вовсе пыталась свести счеты с жизнью. Эти версии отвергают все ее знакомые

Фото: vk.com/chp55

- Упавшая девочка - совсем другая. Она не курит, не пьет и не ходит по впискам. Она воспитанная, не прыгнула бы сама, - рассказывает еще один друг пострадавшей.

Как сообщил главный врач Омской станции скорой помощи, школьницу увезли в детскую больницу № 3 в городке Нефтяников, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Добавим строительством Ясной поляны в 2008-2013 годах занималась компания «РоКАС» бывшего дептата омского Заксобрания Хабулды Шушубаева. Как выяснилось, он собрал с 300 дольщиков около 50 млн рублей и потратил их не по назначению. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии, а заброшенная стройка теперь пустует.