В Омске пройдет масштабный бизнес-форум Big Business Forum 2018.

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-04T12:40:27+03:00

Семь успешных бизнесменов России поделятся своими секретами ведения бизнеса с омскими предпринимателями только на этом мероприятии.

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18 октября 2018 в омском Концертном зале пройдет масштабный бизнес-форум Big Business Forum 2018. Это событие, безусловно, станет главным для омского бизнес-сообщества: предпринимателей, топ-менеджеров и всех людей, заинтересованных в развитии и создании бизнеса.

Хэдлайнером форума станет основатель и директор «DNS» Дмитрий Алексеев, который специально прилетит из Владивостока для участия в этом мероприятии. По данным Forbes компания DNS занимает 46-ое место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России 2017» с выручкой 151 млрд. руб. На данный момент успешно функционирует более 1300 магазинов цифровой и бытовой техники DNS от Калининграда до Владивостока, а это более 15 000 сотрудников в 400 городах присутствия.

Форуме запланировано выступление еще 6 спикеров, в числе которых:

- Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор сети барбершопов «TOPGUN» (открыто более 250 барбершопов в трех странах мира);

- Виктор Шкуренко, директор и основатель «ТД Шкуренко», акционер сети склад-магазинов «Низкоцен» (суммарный оборот компаний более 27 млрд. рублей, работает более 7 000 сотрудников);

- Андрей Колмогоров, совладелец сети «Суши-Маркет» (более 280 магазинов в 70 городах), совладелец сети салонов сотовой связи «Youter» (более 70 магазинов), соучредитель быстрорастущей сети магазинов шаурмы - «Лаваш» (более 35 точек продаж);

- Дарья Боровикова, бизнес-архитектор процессов внутреннего развития в банке для предпринимателей «Точка».

- Игорь Знаменских, председатель Совета директоров группы компаний «Сладонеж». Поставки продукции более чем в 50 регионов России и 13 стран мира.

Big Business Forum 2018:

- опыт и идеи лучших бизнесменов;

- площадка для поиска инвесторов, партнеров, единомышленников;

- прокачка бизнес-культуры;

- научит тренды превращать в конкурентное преимущество;

- прямое общение с бизнес-средой;

- поможет «перезагрузиться» и найти вдохновение на следующий рывок.

http://bbfomsk.ru/

В Омске пройдет масштабный бизнес-форум Big Business Forum 2018..Big Business Forum 2018 это главное событие для омских предпринимателей, топ-менеджеров и всех заинтересованных в развитии и создании бизнеса. Big Business Forum 2018: опыт и идеи лучших бизнесменов; площадка для поиска инвесторов, партнеров, единомышленников; прокачка бизнес-культуры; научит превращать тренды в конкурентное преимущество; прямое общение с бизнес-средой; поможет перезагрузиться и найти вдохновение на следующий рывок. 18 октября 2018 года в Концертном зале Омска по адресу: ул. Ленина, д. 27а. Продажа билетов на официальном сайте Форума: http://bbfomsk.ru/ Подробности по телефону: (3812) 29-82-11, сот.тел: +7-950-211-81-00 Время проведения: 18 октября 2018 года с 10:00 18:00

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