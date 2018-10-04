В Омске поймали пьяного маршрутчика, который вел переполненный микроавтобус

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-04T15:09:23+03:00

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Подозрительный пассажирский микроавтобус, который ехал по маршруту № 353 «21-ая Амурская - поселок Дальний», остановили сотрудники Госавтоинспекции. Как только водитель приоткрыл дверь, стало понятно, что он пьян.

- При проведении освидетельствования на состояние опьянения при помощи алкотектора в выдыхаемом воздухе у задержанного были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,61 мг/л. Водитель отстранен от управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В отношении 48-летнего водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В момент задержания водителя в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. По данному факту проводится расследование, по окончании которого полицейские решат, что будут делать с маршрутчиком и его работодателем.

Водителю-пьянице, вероятно, придется сменить работу. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет и штраф в 30 тысяч рублей.