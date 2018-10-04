Многодетная омичка после перепалки с мэром попала в полицию

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-04T13:20:07+03:00

Наталья Синельник уже пять лет добивается, чтобы рядом с ее домом хотя бы сделали дорогу.

Женщине дали под дом бесплатный участок без коммуникаций, которые она выбивает 5 лет

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Многодетной омичке Наталье Синельник с бесплатными участками для строительства дома катастрофически не везет. Первый выделили на месте бывшей свалки, второй - на болоте. Наконец, она и еще 1,5 тысячи семей получили нормальную землю. Но без коммуникаций.

«ПИСЬМАМИ ЧИНОВНИКОВ УЖЕ ПЕЧКУ ТОПЛЮ»

Кто-то не рискнул начать там строительство. Но около 700 семей все-таки влезли в долги и возвели дома. И уже 5 лет добиваются обещанного. Пока на это даже не закладывают деньги в бюджет.

- Вот так формально исполняется указ президента - никаких коммуникаций! - негодует сибирячка. - Но дату их проведения власти откладывали сначала на 2015год, потом на 2017-й. А сейчас людям снова пришли документы, что денег нет, но работы запланированы на 2019 - 2025 годы. Это же просто издевательство. Ответами чиновников я уже печку топлю.

Участки для многодетных семей выделили на улицах Молодова, Лобова и Маргелова, а также в поселках Коттеджный на Левом берегу и Загородный в Амуре. Там до сих пор нет даже дорог, серьезные перебои с электричеством и полностью отсутствует вода.

Счет за подведение воды, по словам Натальи Синельник, выставили по 3,6 млн рублей к каждому дому. До сих пор нет даже намека на дорогу.

- Наши дети в школу идут в резиновых сапогах, по колено в грязи. «Скорая» отказывается ехать, даже рабочие не могут завезти стройматериалы - грузовик вязнет, - жалуется омичка.

Со всеми этими бедами Наталья Синельник уже как на работу ходит в горсовет. После одного из походов мэр Оксана Фадина пригласила ее на личный прием. Синельник говорит: Фадина обещала разобраться, но ситуация не изменилась. Тогда она и еще одна многодетная мама, Галина Камышникова, решили действовать. Женщины подготовили плакат с надписью: «Наши дети хотят ходить по дорогам, мыться и пить чистую воду». Приехали к зданию горсовета перед началом заседания. Планировали, что Наталья пойдет выступать перед депутатами, а Галина устроит одиночный пикет, на который разрешения не надо.

«МЭРА НЕ ПЕРЕБИВАЙТЕ - Я ВАС СЛУШАЛА!»

- Буквально через несколько минут подъехала полицейская машина. Я пошла выступать в горсовете, а Галину в этот момент начали заталкивать в машину. Она ничего не могла понять: за что? Ведь одиночные пикеты не запрещены. Продержали ее несколько часов.

Когда в горсовете Синельник дали слово - она церемониться уже не стала. Уставшая бороться с чиновниками омичка сорвалась - периодически повышала голос и критиковала главу города. Та осторожно, но безапелляционно пресекла сибирячку.

- Я была на этой территории, - заявила Фадина. - Я сейчас не обязана отчитываться, когда. Мэр объезжает территории, я была там без камер - непублично. Если нужно, мы можем организовать встречу. И не надо мэра перебивать! Я вас же внимательно выслушала. Постараюсь все объяснить - без эмоций.

Сейчас Наталья признает: погорячилась. Ее просто не устроил ответ мэра.

- Я, конечно, иногда веду себя незаурядно. Но меня разозлило равнодушие чиновников, - объяснила женщина.

После того как Синельник вышла на улицу, ее тоже увезли в полицейский участок. Объяснили: она организовала несанкционированный митинг, а не одиночный пикет. Утром она держала плакат, пока ее коллега по несчастью отвечала на телефонный звонок одного из своих детей. Галине же причину ареста объяснили тем, что она не предъявила полицейскому документы. Выйти из отделения удалось лишь после угроз поднять на уши всю прессу.

- У нас итак каждый год по 5 - 7 многодетных семей, попавших в эту ситуацию, уезжают в другие регионы. Не исключаю, что мы тоже последуем их примеру, - говорит Наталья.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ:

- Работа с многодетными семьями ведется. Разработана дорожная карта, в которую вписаны компетенции разных уровней власти и ресурсоснабжающих организаций, в ведении которых находятся вопросы подключения к сетям и подача энергоресурсов к строящимся микрорайонам и участкам ИЖС. На этом пути много проблем, одной из которых является финансирование. Администрация города делает все от нее зависящее для того, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки. В ближайшее время запланировано выездное совещание рабочей группы, сформированной по инициативе мэрии на земельные участки, предоставленные многодетным семьям в рамках федеральной программы.