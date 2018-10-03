От штамповки - до эксклюзива

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-03T12:44:50+03:00

Талант инженерной мысли и эффективный менеджмент в сумме дают стабильный бизнес-проект. Причем реализованный не в одном стратегическом направлении, а сразу в нескольких - в зависимости от потребительского спроса и креатива его авторов.

Изменить размер текста: A A

В данном случае речь об одном из омских предприятий, что работает на рынке уже не один десяток лет, постоянно развивается, ищет новые перспективные направления и не перестает разрабатывать для клиентов необычные и заманчивые предложения.

«Печати, штампы, граверные работы» - когда у нас в стране на смену плановой экономике пришел рынок, такие вывески встречались почти на каждой остановке. Наши самодеятельные предприниматели массово взялись осваивать эту нишу, и на первых порах вполне успешно. Но, как и в любой другой отрасли, правила игры диктует конкуренция, а значит, стартовый успех всегда нуждается в стабильной подпитке ростом профессионального мастерства, исследованиями спроса и постоянным поиском. Потому что избалованный предложениями и ставший разборчивым клиент начинает искать оптимальное соотношение «цена - качество - сервис - ассортимент».

Именно на таком подходе основана работа омской «Граверной мастерской». И это не голословное утверждение: достаточно зайти в центральный офис компании - и все сразу становится понятно. Открываешь дверь и попадаешь в огромный выставочный зал, где представлены образцы того, на что способна незашоренная предпринимательская идея в сочетании с талантом дизайнеров, мастерством граверов и знаниями инженеров.

Тиражирование, инструментальное производство, штемпельная фурнитура, литье пластиковых изделий под давлением, металлообработка, наградная продукция, промышленная гравировка - это формальный перечень основных направлений в деятельности компании. Но по сути, здесь могут сделать все - от кормушки для птиц до именной сувенирной драгоценной монеты. Таким спектром возможностей и разнообразием технологических решений обладают сегодня далеко не все компании.

Постоянные клиенты давно знают, что могут специалисты предприятия и насколько качественно и профессионально они выполнят любой заказ. При этом, если говорить о ценовой политике компании, то здесь с самого начала придерживались принципа «бриллианты - по цене фианитов», и это не демпинг, а принципиальная позиция.

Простой пример: в начале 90-х создатели компании начинали, как и многие в те годы, с печатей и штампов. Но в отличие от большинства конкурентов подошли к решению своей бизнес-задачи системно. Сначала разрабатывали производственную концепцию: что изготавливать, из чего, с помощью каких технологий. Затем стали искать оптимальные варианты из большого пакета предложений от поставщиков материалов. Главный критерий - материалы не должны быть дорогостоящими для производителя, а в итоге и для клиента. Для печатей нужна была резина - решили строить производственный процесс не на покупном сырье, а на своем. Изготовили пресс-формы и отдали на шинный завод, поскольку знали: там из сырой резины «сварят» любые готовые изделия. Для изготовления оснастки печатей и штампов внедрили в производственный процесс собственную технологическую цепочку изготовления изделий из пластмассы. В результате и себестоимость, и отпускная цена готовой продукции получились гораздо ниже, чем в среднем по городу. И такого подхода к своей внутрикорпоративной экономике предприятие придерживается до сих пор.

Перед тем как всерьез заняться гравировками, создатели компании тщательно изучили технологию процесса - едва ли не с дедовских времен, благодаря чему сегодня в ассортименте услуг предприятия любые виды гравировок - от индивидуальной ручной до лазерной. И все это на современном оборудовании. Например, механическая гравировка образца, с которого делаются матричные зоны, здесь производится на больших станках весом по 6 - 7 тонн. Есть в «Граверной мастерской» и специальные мощные прессы - начиная с 16-тонника и заканчивая 1000-тонником. Не на каждом оборонном заводе такие остались. Есть в «технопарке» предприятия и небольшие пантографы, работающие по технологии цифрового исполнения. С их помощью можно выполнять изделия в формате 2D и 2,5D, а на больших станках - 3D-гравировки. При этом в отдельных случаях не обходится без мастерства ручного гравера - когда, допустим, нужно воспроизвести барельеф человека на медали или монете. Небольшие нюансы - переходы, тени, закругления - дорабатываются вручную. А в результате, когда в процессе изготовления сливаются несколько технологий, получается максимально точно воспроизведенный эскиз.

Чтобы рассказать обо всех возможностях «предприятия точной механо-металлообработки» - так позиционирует себя компания, - потребовалось бы немало времени. Вот лишь основные:

Здесь чеканят металлические сувенирные медали и монеты. Недавно одна крупная компания заказала для своих сотрудников несколько памятных «Газовых рублей». Заказ успешно выполнили, но при этом специально сделали их неформатными и с явными неточностями - чтобы эти монеты не считались образцами подделки реальных денежных знаков.

Появилось в производственном арсенале новое направление - спортивно-наградная продукция, - вновь усовершенствовали свой фирменный подход. Раньше покупали значки, медали, кубки и т. д., гравировали и продавали. Потом подумали: а зачем покупать? Почему бы не освоить выпуск своих изделий? Сказано - сделано. На существующем оборудовании стали чеканить медали, делать самые разные кубки и весь «чемпионский приклад», который сопутствует спорту, - вплоть до эксклюзивных медаледержателей из оргстекла для хранения и демонстрации наград.

А еще специалисты предприятия могут изготовить под заказ орденские планки в точном соответствии с официальными требованиями и стандартами государственных ведомств. Украсить и персонализировать с помощью гравировки любую вещь - вплоть до стального холодного оружия или подарочных хрустальных бокалов. Смастерить дачную мебель и малые архитектурные формы для сада. Изготовить сувенирную продукцию с сублимационной печатью. Одним словом, в омской «Граверной мастерской» могут все. А чтобы убедиться в этом - достаточно зайти на сайт компании www.graver.omsk.ru либо приехать в главный офис по адресу: ул. Рождественского, 4/1. И если у вас есть конкретная задача - вам решат ее быстро, качественно и точно. А если вы чего-то хотите, но пока не оформили свою мысль в четкий заказ - посоветуют, придумают, сделают - и результат превзойдет ваши ожидания.

ООО «Граверная мастерская»

Ул. Рождественского, 4/1 , 1-й этаж.

Тел.: 40-25-44, 41-43-16

Ул. 70 лет Октября, 10, 1-й этаж.

Тел. 8-913-976-25-90

www.graver.omsk.ru, info@graver.omsk.ru, https://vk.com/graverkaomsk

На правах рекламы