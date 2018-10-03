В сквере Дружбы народов появится сценическая площадка

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-03T07:51:46+03:00

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Мэр Омска Оксана Фадина откликнулась на просьбы представителей национально-культурных объединений города о строительстве сцены на территории сквера. Работы будут проведены в 2019 году. Об этом стало известно в ходе субботника 29 сентября.

НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ ПОСТРОИЛИ КРАСИВОЕ МЕСТО ОТДЫХА

Как отметила Оксана Фадина, общая площадь сцены составит 60 квадратных метров. Эстрада будет иметь интересную крышу, удобные спуски, в том числе для маломобильных граждан, и специальные крепления для баннеров. Для зрителей предусмотрена зона со скамейками и достаточно вместительная площадка для тех, кто не привык сидеть на месте.

- В Омске у нас проживают более 120 национальностей - все мы дружим как добрые соседи, - отметила мэр. - И конечно, очень важно создавать общественные пространства, где есть возможность делиться национальной культурой, особенностями народного костюма, музыкой и, безусловно, традициями национальной кухни. Сегодня общими усилиями эта территория, где еще несколько лет назад был бурелом, превратилась в ухоженный красивый сквер. Но совершенству нет предела - и мы будем продолжать создавать здесь комфортную среду.

Полюбившийся горожанам уголок станет еще зеленее. Фото: Пресс-служба омской мэрии

ТАКОЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ТОЛЬКО В 10 РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Кстати, сквер Дружбы народов - проект особый. В городах России всего 10 подобных территорий. Второй год подряд здесь успешно реализуется уникальный проект «Территория Этно». И если в первом мультикультурном фестивале приняли участие всего 8 национальных объединений, то в этом - уже более 20.

- Этот сквер - замечательная возможность всем нам лучше узнать друг друга, - считает руководитель проекта «Богатырская застава» Елена Чешегорова. - Когда здесь проходят такие, как сегодня, субботники - мы объединяемся не только в демонстрации национальных традиций, но еще и в труде. Ведь очень многие умеют вместе хорошо гулять и веселиться, а когда дружба работой проверяется - совсем другое дело. У нас в области традиционно сложилось очень тесное взаимодействие национальных культур. В Сибири испокон веков много было и межнациональных браков, и семьи хорошие получались. Сибирь в этом плане всегда выгодно отличалась от мест, где национальные вопросы острием торчат и кому-то мешают.

КСТАТИ

На территории Омского региона проживают представители более 120 национальностей.