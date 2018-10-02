2018-10-02T14:07:13+03:00
Общество

В Омске из-за псевдогазовщиков случился пожар

Инцидент произошел в Советском округе
Анна МИКУЛА
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Все могло бы закончиться еще страшнее, если бы неисправность не проявилась сразу.Все могло бы закончиться еще страшнее, если бы неисправность не проявилась сразу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичей предупреждают о появившихся в городе псевдогазовщиков. Очередной случай с их участием произошел накануне в Советском округе города и чуть не привел к трагедии. Такие «сотрудники» чуть не взорвали пятиэтажку на улице Блюхера, когда пытались поменять газовых кран в одной из квартир. С последствиями пришлось бороться спасателям.

- На момент прибытия первого подразделения пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия сотрудников МЧС, наблюдалось плотное задымление в квартире, - сообщает МЧС. - По маршевым лестницам самостоятельно эвакуировалось 23 человека, в том числе пятеро детей. В результате пожара огнем повреждены газовая плита, кухонная мебель и стены в кухне.

По предварительным данным, во время замены оборудования на кухне произошла утечка газа, который и загорелся. В результате ЧП пострадал сам сотрудник компании, его с трамвами и ожогами увезли в больницу. Все могло бы закончиться еще страшнее, если бы неисправность не проявилась сразу. Квартира бы постепенно заполнилась газом, который мог рвануть в людей момент и унести жизни людей.

НА ЗАМЕТКУ

Если к вам пришли газовщики:

1. Требуйте назвать полное наименование организации и фамилии сотрудника. Для проверки сведений позвоните в свою управляющую компанию и уточните информацию, какая компания обслуживает ваш дом, действительно ли сегодня проходит техническое обслуживание газового оборудования.

2. Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты направлены по вашему адресу, можно приоткрыть им дверь и потребовать показать удостоверения, проверить фото в них. После этого только впустить в помещение кухни и проконтролировать работу.

3. Сотрудники специализированных организаций никогда не ходят по квартирам без предупреждения, все проверки согласуются с управляющей компанией, объявления о них размещают за семь дней до проведения проверки. При посещении частного сектора визит согласовывается заранее с собственниками.

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