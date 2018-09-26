МТС и Мегафон сделали бесплатным перевод денег со счета на счет

26 Сент. 15:00 2018-09-27T14:04:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря достигнутым договоренностям между МТС и Мегафоном, которые суммарно обслуживают более 150 миллионов абонентов в России (у Сбербанка, например, - 110 млн клиентов), операторы могут вытеснить банки с рынка потребительских денежных переводов. Платежи и переводы «с карты на карту» заменят более удобные, интуитивные и бесплатные переводы «с телефона на телефон».

Для того, чтобы перевести деньги на счет коллеги, родственника или любого другого абонента достаточно выбрать его имя в списке контактов в телефоне или знать номер. При этом совершенно неважно какой у абонента гаджет: кнопочный телефон или смартфон последний модели – бесплатные переводы доступны всем. Это более простой и доступный способ по сравнению с банковским переводом, когда необходимо либо вводить длинные реквизиты, либо платить комиссию.

Средствами на мобильном счете абонент может оплачивать множество сервисов: покупки в интернет-магазинах, образовательные услуги, транспортные расходы, штрафы ГИБДД, ЖКХ, парковки, онлайн игры и еще сотни услуг. Абоненты также могут обналичить средства или перевести на счет банковской карты при помощи простых и доступных сервисов. По статистике МТС и Мегафона на конец августа 2018 года в России каждый пятый абонент пользуется платежами с мобильного счета.

МТС также обнулила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в адрес более чем 300 поставщиков услуг, представленных в мобильном приложении «МТС Деньги» и на сайте МТС оператора. Теперь МТС не взимает комиссию при оплате с мобильных устройств и компьютера наиболее востребованных услуг: фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр[1].

Переводы абоненты МТС и Мегафона могут делать следующими способами:

- на сайте: МТС - payment.mts.ru, Мегафона - money.megafon.ru

- при помощи SMS: МТС #перевод, Мегафон: #сумма

- USSD: МТС *115#, Мегафон: *133#

- приложения: приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги»; Мегафон: мобильное приложение «МегаФон.Банк».

Дополнительно:

Для абонентов МегаФона доступна также банковская карта, которой можно расплачиваться везде, где принимают карты. Ее счет равен счету мобильного телефона. А с 1 марта 2018 года абоненты могут оплачивать покупки со счета телефона в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay напрямую. Достаточно выпустить виртуальную карту в один клик в личном кабинете или приложении «МегаФон.Банк».

Обнуление денежных переводов далеко не первых заход операторов на некогда традиционно банковский рынок. Ежегодно количество карт, выпущенных операторами, практически удваивается. Как следует из отчета исследовательской компании AC&M Consulting, на конец II квартала 2018 г. совокупно МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и другие операторы в сотрудничестве с различными кредитно-финансовыми учреждениями выдали 5 млн кредитных и дебетовых карт. Больше всего (чуть менее 2 млн) пользователей карт было у МТС. Второй по количеству карт – «Мегафон». На остальных операторов, которые тоже предлагают брендированные банковские продукты, приходится еще 1,6 млн карт, следует из материалов AC&M.