В Омске «Волга», потерявшая управление, влетела в подземный переход

СЕГОДНЯ 06:46 2018-09-27T06:50:19+03:00

Водитель не смог объяснить, почему он съехал с дороги [фото]

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Удивительная авария случилась в самом центре Омска рано утром четверга. Жители домов по Проспекту Крала Маркса услышали визг тормозов и сильный удар. Выглянув в окно, они увидели страшную картину. В подземный переход около цирка влетела машина.

Прохожие недоумевали, как машина могла там оказаться.Фото: vk.com

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, 32-летний водитель автомобиля "Волга" двигался со стороны ТЦ "Каскад" в сторону железнодорожного вокзала. Однако в районе цирка мужчина не справился c управлением и съехал с дороги. Неуправляемая машина влетела в подземный переход.

Все случилось около 6 часов утра. Только чудом никто из омичей не находился в этот момент в переходе, поэтому никто не пострадал. Водителя осмотрели прибывшие медики, но он не получил серьезных травм, поэтому отказался от госпитализации. Объяснить, как попал в столь странное ДТП, шофер тоже не смог.

В причинах аварии сейчас разбираются полицейские. А горе-водителю помимо ремонта собственного авто, судя по всему, придется возмещать ущерб и городским властям. На снимках видно, что потолок, стены и ограждения подземного перехода сильно повреждены.

Авария случилась рано утром.Фото: vk.com

Кстати, фото c места происшествия быстро распространились по соцсетям. В комментариях омичи недоумевают, как такое могло произойти. Некоторые отмечают, что такое возможно только в известной экшн-игре GTA.