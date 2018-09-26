«По роже бы вам всем надавать, мошенники!»: Омичи объявили войну обманувшему их автосалону

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-26T11:13:57+03:00

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День покупки машины для каждого из 10 омичей теперь запомнится надолго. Все их проблемы начались с обращения в автосалон Car Light на улице 2-я Кольцевая. Приобретение авто обернулось головной болью. По словам клиентов этого салона, они потеряли деньги, нервы и время. Владельцы машин из Car Light считают: стали жертвами мошенников. Гневных отзывов об этой фирме пруд пруди (подробнее см. «Подслушано в сети»). Но, конечно, клиенты и сами сделали столько ошибок, что помогли себя обмануть.

«СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПРОСОХНУТ И ЗАРАБОТАЮТ»

Ульяна Коваль с мужем мечтала о «Форде Фокус». О салоне Car Light узнала из Интернета. На его сайте предлагали машины по привлекательным ценам и под хороший процент по кредиту. Странности начались сразу же, как только супруги приехали в салон. Ульяну с мужем развели по разным помещениям – омичку посадили подписывать все документы, а мужа повели осматривать машину. Сейчас они уверены: сделано это было специально.

- Условия покупки на месте были совсем другие. Машина 2012-го года оказалась дороже, процент – выше. Он по документам не 11,9%, а 21,9%. У меня забрали паспорт и пенсионное. Полтора часа мы ждали оформления кредита, – рассказывает Ульяна Коваль. – Время близилось к восьми часам, когда закрывается салон, а машину нам так и не показывали. Затем менеджеры сообщили, что одобрен кредит на 545 тысяч, хотя машина на сайте стоила 465 тысяч. Я спросила, почему сумма другая. Мне сказали что-то невразумительное: мол, это комиссия, машину помыли и так далее.

Ульяна Коваль так и не поездила на купленном авто.Фото: Станислав МУХИН

О том, что клиентов Car Light держат весь день до самого закрытия салона, говорят все пострадавшие. Здесь, видимо, расчет менеджеров на то, что уставших и измотанных людей будет легче обмануть.

У «Форда», который приглянулся семье Коваль, не работали стеклоподъемники, а из двери машины выливалась вода. Менеджеры объяснили это недавней мойкой иномарки: высохнет – все заработает. А если будут проблемы – салон все исправит за свой счет. Почему-то клиентов это тогда не насторожило.

- Мы отъехали от Car Light, и машина сразу же стала дымить. Непонятный дым и резкий запах в салоне. С мужем решили, что утром я поеду в салон. В 8 утра я села за руль, но машина не заводилась. В итоге мне все-таки удалось ее завести. С горем пополам, со скоростью 40 километров в час я поехала из Амура. Мне все сигналили, махали. Кое-как доехала, - делится Ульяна.

А дальше начались бесконечные обещания менеджеров. Машину забирали несколько раз, но неисправность так и не устранили. Причины проблемы с авто назывались разные. Начиная от некачественного топлива и заканчивая последствиями мойки.

В итоге Коваль платят кредит банку по 16 тысяч каждый месяц и не могут пользоваться купленной машиной. В автосервисе механики после осмотра «Форда» из Car Light категорически заявили, что на авто ездить нельзя.

За это "Рено" семья Павлик отдала больше 700 тысяч, но у иномарки нет ни подкрылок, ни музыки, ни кондиционера.

- Нам сказали, что авто пользоваться нельзя. У него полностью неисправна топливная система. Только примерный ремонт обойдется в 250 тысяч! - говорят владельцы проблемной иномарки.

УВИДЕЛИ ИНОМАРКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОКУПКИ

Обманутыми себя считает и семья Павлик из Марьяновского района. За «Рено» 2018 года без кондиционера, музыки и подкрылок они заплатили более 700 тысяч. Причем только дома клиенты поняли, что им оформили кредит не под 8,9%, а под 18%. Теперь клиенты вынуждены платить по нему 14 тысяч в месяц. Сейчас супруги сомневаются вообще, что им продали новую машину.

- В паспорте транспортного средства (ПТС) вообще стоит какая-то отметка о договоре собственности от 2009 года! Как такое может быть – это же новая машина? К тому же уже дома мы увидели неровности в зазорах авто. Скорее всего, она битая и ее восстанавливали, – говорит Олеся Павлик.

- А зачем же покупали? – спрашиваем мы.

- Так мы машину увидели только после покупки, – отвечают супруги и отводят глаза. – Развели нас…

Сейчас пострадавшие от действий автосалона собираются подавать в суд. В полиции, по их словам, ответили отказом на заявление клиентов Car Light. Заводить уголовное дело силовики не стали, не усмотрев в действиях менеджеров мошенничества.

Очередная попытка решить вопрос миром закончилась ничем. Клиентов Павлик и Коваль встречали растерянные менеджеры. Только через несколько минут спустился руководитель, который представился Александром. Он откровенно смеялся и на каждый аргумент недавних покупателей машин просил документ, подтверждающий их слова. В тупик разговор зашел, когда Александр предложил клиентам идти в суд.

Интернет пестрит подобными отзывами о салоне.Фото: vk.com

- Вдарить бы вам все по роже! Обманываете людей, еще и в лицо смеетесь! – в сердцах кинул Николай Павлик.

КОМПЕТЕНТНО

«Люди часто на рынке яблоки выбирают тщательнее, чем машину при покупке»

Автоюрист Игорь ПУШКАРЬ:

- У нас люди зачастую, приходя на рынок, тщательнее выбирают яблоки, чем дорогостоящую технику или машины. Если в договоре был процент другой, никто же под дулом пистолета не заставлял его подписывать? Всегда нужно внимательно читать все условия договора. Только потребительская грамотность убережет от попадания в такие ситуации.

Безусловно, в данном случае автосалон наверняка идет на обман. Усматривается умысел присвоить чужие средства. Но такие фирмы обманывают тех, кто обманываться рад. Люди сами поставили подписи под бумагами, значит согласились с тем, что машина соответствует требованиям, исправна и осмотрена. Зачем покупать авто, даже не видя его? Есть ли судебные перспективы у людей? Очень сложная практика, но нужно бороться и желательно сообща.

Так что это классическая схема обмана. В столице таких салонов тьма. Они набирают клиентскую базу, а потом испаряются.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

«Удалось выбраться из кабалы, только после того, как мы порвали договор»

- Мы с мужем попались. В кредит хотели оформить машину. Одобрили заем, и осталось выбрать. Выбрали «Мицубиси» 2012 года за 540 тыс. как было написано у них. Но в итоге машина получилась за 616 тыс., но это еще ладно! При получении кредита оказалось 787 тыс.!

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- До руководства не дозвониться. Поясняют, что связь односторонняя и с вами свяжутся. Но этого не происходит. Как оказалось, все, что рассказывала девушка про условия кредита неправда. Конечно же, все переговоры с менеджером Антоном и его обещаниями записаны на диктофон и будут с претензией направлены в соответствующие органы.

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- Расскажу свою историю. Подписываем договор купли-продажи, в котором обязуемся забрать машину. Но доверилась словами менеджера Артема, который пообещал: если вас не устроит кредитный договор, я при вас его порву и верну 6000 рублей. Ждем еще около часа одобрения банка! В итоге кредит всучивают с платежом, который мы не сможем платить. И уговаривают какими-то скидками и уменьшением в будущем платежа! Удалось вырвать договор, порвать и после нашего объявления, что будем судиться, все-таки возвращают деньги!