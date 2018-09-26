Спешите записаться! Осталось всего 10 мест на бесплатный прием маммолога

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T10:07:20+03:00

Его организуют «Комсомольская правда» и журнал «Теленеделя» 3 октября в «Клинике современной маммологии» .

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У омичек появился шанс бесплатно пройти обследование маммолога - «Комсомольская правда» и журнал «Теленеделя» приглашают всех желающих в рамках спецпроекта «Дни здоровья» посетить «Клинику современной маммологии»! Многие омички уже воспользовались этой уникальной возможностью – 26 сентября они попали на прием к онкологу-маммологу, врачу высшей категории Игорю Ивановичу Коркину. Те, кто не успел записаться на бесплатную консультацию, торопитесь – врач будет вести прием еще и 3 октября с 09.00 до 14.00.

Если вы хотите пройти бесплатное обследование, записывайтесь на прием! Количество мест ограничено!

Что надо сделать, чтобы попасть на «День здоровья» в «Клинику современной маммологии»:

- Направить заявку на электронный адрес редакции dnizdorovya@gmail.com. В заявке указать: ФИО, контактный телефон, и обязательно указать фразу «Даю согласие на обработку персональных данных». Это необходимое требование, без которого мы не сможем использовать ваши данные в регистрации на мероприятие.

- Ответным письмом вы получите электронный талон на посещение врача, с датой и временем приема, который нужно предъявить в регистратуре медицинского учреждения.

- При посещении клиники не забудьте взять с собой паспорт.

В случае если у вас изменятся планы или вы по каким-то причинам передумаете от посещения, просим сообщить нам заранее. Это позволит вам остаться в программе и в последующем воспользоваться нашей акцией в дальнейшем.

Спешите подать заявку!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.