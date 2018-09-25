Сегодня в Омске начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-25T09:07:49+03:00

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Сегодня, 25 сентября, в мэрии Омска приняли решение о начале отопительного сезона. Власти не стали ждать набивших всем оскомину погодных условий: среднесуточной температуры ниже ...+8 градусов в течение пяти дней.

О старте отопительного сезона рассказали в департамента городского хозяйства. Соответствующий документ подписала мэр Омска. Образовательные учреждения города Омска, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, детские дома, больницы и дома престарелых уже получили первое тепло на прошлой неделе. Сейчас социальные объекты начнут подключать к отоплению второй очередью.

Следом начнут вклчюать батареи в вузах, гостиницах, общежитиях. И только после этого подключать к теплу будут жилые дома. Причем, как уже уточнили энергетики, многоэтажки с наибольшим количеством должников получат отопление в последнюю очередь.

Добавим, что до старта отопительного сезона отопление дали уже на 338 объектах, среди них некоторые садики, школы, больницы и другие объекты социально сферы. Кстати, синоптики обещают бабье лето до конца этой недели.