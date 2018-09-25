Омский рыбак поймал щуку весом 10 килограммов

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-25T08:02:57+03:00

Такой трофей удержать на руках не так=то просто. Фото: vk.com

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Настоящая удача улыбнулась Роману Килтау и его друзьям. Омич с компанией поехал на рыбалку в Большереченском районе возле села Евгащино. Как рассказал сибиряк, друзья регулярно выезжают на рыбалку в район, даже устраивают своеобразное соревнование – кто поймает самую большую рыбу.

В прошлом году друг Романа поймал щуку весом 10,8 килограммов. В этом году рекорд пока у Романа. На днях от вытащил щуку в 10 килограммов! Вторая пойманная им рыба была чуть меньше – она весила 7 килограммов, но выглядит тоже впечатляюще.

Впрочем, Роман не собирается останавливаться на достигнутом: он уверен, что в Иртыше можно найти рыбу и больше.

- Мы обязательно будем пробовать еще и поймаем рыбу больше! - пообещал другим рыбакам омич.

Фотографиями своего трофея он поделился в группе любителей рыбалки в социальной сети. Снимки ожидаемо произвели фурор и белую зависть.

- Где вы таких крокодилов ловите и как? - недоумевали рыболовы.

Многие спрашивают у Романа него совета о том, куда можно выехать, чтобы удачно посидеть с удочкой. Он охотно делится советами. Сибиряк также признался, что увлекается туризмом и выездами на рыбалку. И, судя по всему, такой улов для омича - дело обычное.