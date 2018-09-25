2018-09-25T08:34:14+03:00
Общество

На хозяйку брошеного в огонь щенка, которого спасали омские ветеринары, завели уголовное дело

Собака получила чудовищные ожоги и, несмотря на усилия ветеринара, скончалась
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: мини-приют «Мокрый нос»Фото: мини-приют «Мокрый нос»Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Омским зоозащитникам удалось добиться возбуждения уголовного дела на живодерку из Новосибирской области.

Напомним, местная жительница, разозлившись на своего щенка, бросила в бочку с горящими углями. Собачку по имени Ника сумели спасти. Но дальше до нее никому не было дела. Как выяснилось, у животного почти до костей обгорели лапы, были сильно обожжены нос и язык. Кроме того, 4-месячная малышка надышалась продуктами горения. С такими чудовищными травмами она медленно умирала на глазах у хозяйки, и только через полторы недели неравнодушные люди доставили Нику в омский приют «Мокрый нос». Волонтеры вместе с ветеринаром несколько суток пытались спасти щенка, но в итоге у него не выдержало сердце.

Как рассказала омичка Елена Олюнина, которая была непосредственно задействована в спасении бедолаги, несмотря на то, что собака умерла, они не намерены спускать это дело на тормозах. Зоозащитница сообщила, что волонтеры будут добиваться справедливого наказания для живодерки. Первый шаг для этого уже был сделан.

- Из УМВД по Новосибирской области мне пришел ответ, что в отношении «хозяйки» умершего щенка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - рассказала Олюнина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с щенком, которого спасали в Омске

Жуткая история произошла в селе Верблюжье под Новосибирском. На глазах у местной детворы, рядом с деревенским магазином местная жительница - 21-летняя Ольга Евсеева* - бросила щенка в бак с горящим мусором. По словам очевидцев, маленькая 4-месячная собачонка помешала ей пройти - вот девушка и пришла в ярость. (Подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске