На хозяйку брошеного в огонь щенка, которого спасали омские ветеринары, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:26 2018-09-25T08:34:14+03:00

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Омским зоозащитникам удалось добиться возбуждения уголовного дела на живодерку из Новосибирской области.

Напомним, местная жительница, разозлившись на своего щенка, бросила в бочку с горящими углями. Собачку по имени Ника сумели спасти. Но дальше до нее никому не было дела. Как выяснилось, у животного почти до костей обгорели лапы, были сильно обожжены нос и язык. Кроме того, 4-месячная малышка надышалась продуктами горения. С такими чудовищными травмами она медленно умирала на глазах у хозяйки, и только через полторы недели неравнодушные люди доставили Нику в омский приют «Мокрый нос». Волонтеры вместе с ветеринаром несколько суток пытались спасти щенка, но в итоге у него не выдержало сердце.

Как рассказала омичка Елена Олюнина, которая была непосредственно задействована в спасении бедолаги, несмотря на то, что собака умерла, они не намерены спускать это дело на тормозах. Зоозащитница сообщила, что волонтеры будут добиваться справедливого наказания для живодерки. Первый шаг для этого уже был сделан.

- Из УМВД по Новосибирской области мне пришел ответ, что в отношении «хозяйки» умершего щенка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - рассказала Олюнина.

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