2018-09-21T07:50:53+03:00
Общество

В Омск собираются свозить мусор с других регионов

Рядом с городом хотят построить два завода по переработке отходов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мощность каждого из заводов будет до 500 тыс. кубов мусора.Мощность каждого из заводов будет до 500 тыс. кубов мусора.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В Омском районе компания ООО «Магнит» собирается построить два мусороперерабатывающих завода за 5 млрд. рублей. Компания из Новосибирска получила статус регионального оператора. И теперь она будет отвечать за вывоз всех отходов.

Мощность каждого из заводов будет до 500 тыс. кубов мусора. Там собираются перерабатывать до 80% отсортированного мусора. Об этом сообщает Ъ. Отправляться на заводы будет весь мусор, кроме металлов. По заявлению директора компании, работы на объектах уже ведутся. И до 2019 года планируется запустить первые сортировочные линии, что поможет остановить поток мусора на свалки Омска. А уже к 2020 году будут построены два роботизированных сортировочных комплекса.

По сообщению Ильи Лобова, министра природных ресурсов и экологии Омской области, сейчас в регионе находится 935 свалок, которые со временем необходимо ликвидировать, чтобы избежать повторения ситуации с Московскими мусорными полигонами.

Интересно то, что в Омске за год набирается только 600–650 тыс. куб. м, а это только половина от мощности заводов. Предполагается, что Омская область будет принимать отходы из других регионов на переработку. Откуда их будут свозить, пока неизвестно. Омские экологи еще не отреагировали на планы построить мусороперерабатывающие заводы.

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