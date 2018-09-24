Семья омского священника с 12 детьми, у которой сгорел дом, просит помощи

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-24T14:35:57+03:00

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В воскресенье, 16 сентября, у семьи Решитовых был насыщенный и долгий день. Поэтому уставшие и полные впечатлений ребятишки с мамой легли спать пораньше, а глава семейства только чудом задержался. Это и спасло жизнь им всем. В одиннадцатом часу вечера отец Андрей почувствовал сильный запах гари. Выйдя на улицу, обомлел: полыхала уже вся крыша дома, где безмятежно спали его родные. Как выяснилось позже, пожар начался в кочегарке, расположенной в доме: там от печной трубы отлетела искра и от нее уже загорелись доски потолка.

Священник только успел разбудить всех своих детей и жену. Когда они выскочили на улицу, вызвал пожарных и кинулся спасать жилье, которое отстроил практически полностью своими руками.

- Дети, конечно, поначалу очень сильно испугались, - рассказывает Андрей Решитов. – Слава Богу, все остались живы и невредимы. Хорошо, что в доме были только шесть ребятишек – четыре школьника и два малыша. Остальные у нас уже учатся в городе и работают. Семью в ту ночь приютили соседи, а я вообще всю глаз не сомкнул. В первый раз огонь потушили уже казалось полностью, а через время крыша снова задымилась. Пожарным пришлось полностью ее разобрать, чтобы пролить все конструкции.

От прочного дома, который построили Решитовы остались одни стены.Фото: Личный архив

Пожар начался из-за неисправной печной трубы.Фото: Личный архив

Отец Андрей из Большеречья уже третий десяток лет служит в настоятелем Свято-Успенской церкви в Большеречье и духовником епархии. Большую часть жизни батюшка посвятил тому, что сам помогал обездоленным. Его супруга Лариса Витальевна трудится помощником благочинного по социальной помощи в Большереченском районе. А, когда беда приключилась с ними самими, просить других они даже как будто и стесняются. Тем не менее простые люди, узнав, что батюшке с ребятишками негде жить, по мере возможностей пытаются облегчить ему жизнь. Одна из прихожанок временно отдала свою трехкомнатную квартиру в Большеречье, где хоть и с трудом поместилась вся семья.

Отец Андрей воспитывает 11 родных детей, а несколько лет тому назад семья взяла на воспитание девочку-сироту. Решитовы неоднократно становились лауреатами конкурса «Семья года». В 2008-ом они получили награду от губернатора, а спустя год – от президента. На эти деньги и расширили свой прежний дом. Выстроили его почти полностью сами.

Все, что осталось сейчас, – прочные кирпичные стены, которые сложил отец Андрей. Огнем повреждены стены внутри дома, деревянные перекрытия, кровля площадью 96 квадратных метров. Почти полностью уничтожены жилая мансарда, душевая кабина и кочегарка. На сегодняшний день смета расходов составляет более полумиллиона рублей. Таких денег у простых сельчан просто нет.

Соседи активно помогают батюшке, чем могут - но средств пока катастрофически не хватает. Чтобы успеть хотя бы частично восстановить дом до начала холодов, нужна поддержка всех неравнодушных людей. Прежде всего требуется помощь строительными материалами и рабочей силой. Узнать подробности можно по телефонам: 8-913-674-56-34, 8-908-104-28-88.