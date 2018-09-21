В Омской девятиэтажке произошел взрыв

СЕГОДНЯ 08:13 2018-09-21T08:40:04+03:00

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Чуть не закончилось трагедией происшествие в городке Нефтяников. 20 сентября днем в одной из девятиэтажек раздался взрыв, а из окна квартиры на втором этаже повалил дым. Испуганные жильцы сразу же вызвали пожарных.

- Звонок поступил в 15 часов 21 минуту. Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы включились в звенья газодымозащитной службы и приступили к первоочередным действиям по спасению людей и ликвидации возгорания, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Ломать дверь в нехорошую квартиру прибывшим на место пожарным не пришлось. Рядом лежал владелец квартиры. Мужчина сумел доползти до выхода и там потерял сознание, надышавшись угарным газом.

- Когда подходила к дому, почувствовала запах, - рассказывает местная жительница Мария Пушная. - Остановилась напротив, увидела дым из окна. Потом услышала, что едет пожарка. Вынесли мужчину с ожогами. Его жена вышла сама.

Фото: vk.com/inci55

Как выяснилось позже, накануне происшествия у хозяина квартиры за долги отключили газ. Утром, когда в нему домой с проверкой заходил участковый, заглушка была еще на месте. А спустя несколько часов предполагаемый виновник решил подключить плиту самостоятельно. Газ рванул и полыхал факелом из трубы, при этом вся кухня также была охвачена огнем.

Первым делом пожарные перекрыли в доме газ, потом спасли всех жильцов в подъезде, где произошло ЧП. После начали тушить пожар. С огнем им удалось полностью справиться за 47 минут. На место происшествия выезжали 22 человека личного состава, былы задействованы шесть пожарно-спасательных автомобилей.