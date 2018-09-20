Отец девочки из Омска, которую мать «подарила» учительнице из Питера, узнал об этом за решеткой

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-20T14:44:43+03:00

Биологический отец девочки забрать пока ее не может - он находится в колонии

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«Комсомолка» выяснила, где сейчас находится биологический отец новорожденной девочки, которую мать отдала едва знакомой женщине из Петербурга. Напомним, все открылось после того, как 25-летняя омчика Инна Петрова сама проболталась о «сделке» своей знакомой. Теперь обеих женщин - родную мать и несостоявшуюся приемную - будут судить по статье «Торговля людьми».

23-летний отец девочки Илья Никитин узнал, что натворила его бывшая девушка, уже находясь в колонии.

- Сейчас он отбывает там наказание за совершенное преступление - какое именно разглашать не буду, - как рассказал его лучший друг. - Илья как раз накануне случившегося попал в СИЗО и там ему уже следователь рассказал.

Также известно, что пара рассталась почти сразу, как Инна забеременела, и никакого интереса к будущему ребенку молодой человек не проявлял. Впрочем, и не настаивал на аборте. А после того, как узнал о случившемся, пытался передать молодой маме через знакомых, что готов забрать ребенка себе на воспитание после того, как освободится.

Впрочем, так долго ждать новую семью малышке, видимо, не придется. Пока двухмесячная Вика находится в доме ребенка в северной столице. Но уже появились претенденты, которые готовы удочерить малышку.

Тем временем, биологическая мама ребенка, хоть и рассказывала в интервью «Комсомолке», что сильно раскаивается в случившемся, уже успела вместе со своей мамой съездить на телевизионное ток-шоу в Москву. Это при том, что она сейчас находится под подпиской о невыезде. Кстати, это нарушение может серьезно осложнить ее дальнейшую жизнь - судья имеет право ужесточить меру пресечения и отправить мать-кукушку в изолятор.

*Имена и фамилии изменены.

Момент передачи малышки в омском аэропорту попал на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот с видео (Следственный комитет РФ)

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