2018-09-20T10:29:39+03:00
Общество

Загадочное исчезновение подростка в Омской области: Дмитрий Колпаков вышел на пробежку и пропал

Родные парня, которого ищут уже четвертый месяц, предлагают вознаграждение за информацию о нем
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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Родные 16-летнего Дмитрия Колпакова не теряют надежды найти его. Напомним, подросток исчез еще 27 мая. Примерно в 16 часов он вышел на пробежку и пропал.

- По данным следствия, подросток в спортивной одежде ушел из дома бабушки и дедушки, с которыми проживал, в городе Таре. Он оставил телефон и ключи. Последний раз его видели на объездной дороге, вдоль которой он обычно бегал. До настоящего времени мальчик домой не вернулся. Семья и подросток характеризуются положительно, каких-либо ссор, конфликтов не было, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Следователями совместно с сотрудниками полиции продолжается проведение поисковых мероприятий.

Приметы Дмитрия: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые. Был одет: серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой, зеленая куртка, черные спортивные трико, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Дмитрия Колпакова, просят позвонить по телефонам: 79-32-00, 02 или по телефону доверия «Ребенок в опасности» СУСК по Омской области с коротким номером 123. За полезную информацию гарантируется денежное вознаграждение.

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