Высокотехнологичная хирургия - бесплатно для пациента

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-18T14:13:55+03:00

Доступность качественной, высокотехнологичной медицины – это не просто мечта каждого из нас, это одна из ключевых целей социальной политики государства. Скоро она вновь будет оформлена в виде Национального проекта, и власти на местах приступят к его реали

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Почему самый действенный? Потому что пока ему нет альтернативы: государство в одиночку не может справиться с финансированием отраслевой инфраструктуры. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, возможности государственного финансирования не успевают за стремительно развивающимися медицинскими технологиями. Один из вариантов решения задачи – участие частной медицины в программе госгарантий для граждан.

Альянс государства и бизнеса в этой сфере дает возможность первому качественно и эффективно выполнять свои обязательства перед обществом. Второму – стабильно инвестировать в дальнейшее совершенствование материально-технической базы, профессионализм специалистов, новые технологии и инновационные практики лечения пациентов. Которые, кстати, в этом триумвирате выигрывают больше всех, бесплатно получая дорогостоящие медицинские услуги.

Оперативное вмешательство

Пять лет назад в нашем регионе пионером в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства стал Медицинский центр «Евромед». Это стало возможным благодаря наличию у Центра необходимых лицензий (на оказание высокотехнологичной помощи в сфере сердечно-сосудистой хирургии, травматологии-ортопедии, нейрохирургии, онкологии, акушерства-гинекологии), новейшего оборудования и специалистов для выполнения таких вмешательств. С тех пор в «Евромеде» проведено более 3000 высокотехнологичных операций по программам государственно-частного партнерства, т.е. бесплатно для пациентов.

Основным направлением работы в рамках ОМС для «Евромеда» стала сердечно-сосудистая хирургия. Как известно, сердечно-сосудистые заболевания – лидер современной медицинской статистики, самая частая причина заболеваемости и смертности. Из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, курения, стрессов, ожирения и некоторых других факторов развивается атеросклероз (отложение холестерина внутри сосудов). Медикаментозное лечение помогает, но до поры, до времени. Наступает момент, когда без оперативного вмешательства не обойтись, т.к. риск развития инфаркта или инсульта становится очень велик.

Оперативное вмешательство

К сожалению, многие пациенты твёрдо убеждены, что это, во-первых, дорого, во-вторых, опасно, потому сознательно откладывают такой важный для собственного здоровья шаг.

Современная медицина разрушает эти ложные стереотипы. Вот уже более 5 лет в Центре "Евромед" успешно практикуют эндоваскулярные операции - щадящие хирургические вмешательства внутри сосудов, при которых доступ к пораженной артерии осуществляется через прокол на руке или ноге под контролем рентгенологического оборудования. Предварительно больному назначают коронарографию - обследование коронарных артерий с использованием контрастного вещества, позволяющее с высокой достоверностью оценить патологические изменения артерий и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Наряду с инвазивной коронарографией врачи центра успешно практикуют МСКТ-коронарографию с помощью уникального 256-срезового высокоскоростного компьютерного томографа последнего поколения. Ангиограмма, точно иллюстрирующая степень поражения сосудов, проецируется всего за одно сердечное сокращение, с минимальной лучевой нагрузкой.

Технологически процесс стентирования выглядит следующим образом: под местной анестезией в пораженный участок коронарной артерии устанавливается сетчатая металлоконструкция, расширяющая просвет поражённого сосуда. В подавляющем большинстве случаев пациентам устанавливают коронарные стенты с лекарственным покрытием, что позволяет предотвратить последующее прорастание холестериновых бляшек сквозь стенки стента. Поскольку вмешательства выполняются через внутренний просвет артерий путем прокола кожи (без хирургических разрезов), полностью исключается операционная травма, а риск осложнений минимальный. Уже на следующий день после операции пациент может начать передвигаться. В течение нескольких дней (срок зависит от вида лечения) за пациентом осуществляют наблюдение высококвалифицированные врачи, затем он может быть направлен домой.

Стентирование

С этого года врачи «Евромеда» расширили свои возможности в спасении человеческих жизней. В Центре внедрена методика постановки кардиостимуляторов. Это малоинвазивное вмешательство, в процессе которого пациенту через небольшой разрез в области грудной клетки имплантируют специальный прибор, позволяющий с помощью электрических импульсов задавать оптимальный ритм работы сердца. Установка кардиостимуляторов проводится под местной анестезией, поэтому в течение всей операции, длящейся около двух часов, пациент находится в сознании и может общаться с медицинским персоналом. После установки кардиостимулятора пациент остается в стационаре около недели. За этот период врач-аритмолог с помощью специального компьютера-программатора вносит дополнительные индивидуальные корректировки в настройки кардиостимулятора. Кстати, в «Евромеде» устанавливаются МРТ-совместимые кардиостимуляторы нового поколения, с которыми в последующем можно проходить магнитно-резонансную томографию.

Также в рамках ОМС в «Евромеде» можно получить травматолого-ортопедическую помощь. Один из видов вмешательств, которые осуществляют в рамках программы, -эндопротезирование тазобедренных суставов. Эндопротезирование - это замена всего или части сустава искусственной конструкцией, повторяющей форму "родного" органа и воспроизводящей его функцию. На сегодняшний день это основной метод лечения пациентов с коксартрозом 3 степени. Операция позволяет не только устранить болевой синдром в месте поражения суставов, но и повышает качество жизни за счет возвращения двигательной активности конечностей.

Кроме того, травматологи-ортопеды «Евромеда» по полисам ОМС проводят удаление «косточки» на большом пальце ноги - корригирующую остеотомию первой плюсневой кости. «Косточка» - это вальгусная деформация первого пальца стопы, при которой большой палец ноги смещается наружу, а головка первой плюсневой кости образует округлый бугор («косточку»). Заболевание не только причиняет дискомфорт при ходьбе и ношении обуви, но и приводит к преждевременному износу сустава. На начальном этапе развития болезни возможно консервативное лечение. В наиболее сложных случаях эффективным методом является операция, позволяющая не просто исправить косметический дефект, но устранить причину его образования.

Травматологи

Для прохождения бесплатного высокотехнологичного лечения в "Евромеде" нужно решиться на операцию и записаться на консультацию к врачу по телефону 331-400.

Имеются противопоказания, неободима консультация специалиста.

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