2018-09-14T13:43:00+03:00
Общество

На инаугурации Александру Буркову подарили кирпич и рубанок

Новый глава Омской области официально вступил в должность
Станислав МУХИН
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Александр Леонидович будет руководить регионом ближайшие 5 лет, если, конечно, не случится форс-мажоров.Александр Леонидович будет руководить регионом ближайшие 5 лет, если, конечно, не случится форс-мажоров.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Только что завершилась инаугурация избранного губернатором Александра Буркова. Напомним, что 9 сентября за него проголосовали 82,5% жителей. Ближайшие 5 лет он будет руководить Омской областью, если, конечно, не случится никаких форс-мажоров.

С момента инаугурации Александр Бурков официально вступает в должность губернатора Омской области и избавляется от приставки "врио", с которой работал с октября прошлого года. Политик - третий губернатор в истории нашего региона. На церемонию инаугурации пришли все политические силы Омской области: депутаты разных уровней, крупные чиновники, силовики и самые влиятельные бизнесмены.

Александр Бурков на инаугурации заметно волновался, но был очень собран. Клятву делать все возможное для развития региона он давал, положив правую руку на Устав Омской области.

- Спасибо, друзья, что вы меня здесь все приняли. И я верю, что вместе мы можем сделать нашу Омскую область сильной и процветающей. Спасибо! - эмоционально обратился к тем, кто в зале губернатор.

Прилетел на инаугурацию в Омск и однопартиец Буркова лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он подарил главе региона два подарка: рубанок и кирпич.

- У кирпича много смыслов. Во-первых, вы, Александр Леонидович, в свое время работали каменщиков. Во-вторых, я знаю, что вы занились активизацией жилищного строительства в Омске. И пусть это будет первым кирпичиком в будущее региона, - сказал Сергей Миронов. - Ну а рубанок... Это, чтобы не рубить с плеча. Хотя я знаю, что вы человек, который хорошо взвешивает каждое свое решение.

Кстати, с сегодняшнего дня все омское правительство официально отправлено в отставку. По закону в день инаугурации все министры пишут заявление об увольнении, но остаются работать с приставкой и.о. Кто-то останется работать и дальше в команде главы региона, кому-то придется уйти. Сам новый губернатор уже на днях давал понять, что перестановки будут существенные.

- Было время оценить работу членов правительства, кому-то, возможно, будет дан шанс, - сказал Александр Бурков. - В регионе очень много перспективной молодежи, которая зарекомендовала себя в системе местного самоуправления. Вполне можно использовать их потенциал.

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