В Омске из-за тест-драйва элитного электрокара Tesla перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-14T07:03:05+03:00

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Неожиданная новость стала известна в пятницу утром. В городе сегодня перекроют улицу из-за... тест-драйва элитного электорокара. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии. По нашим данным, речь идет об автомобиле Tesla.

Перекрытие на улице-дублере Лукашевича произойдет на участке от Крупской до пересечения с улицей Мостоотряд-63. Ее закроют аж на 7 часов - с 14:00 до 21.00. Нельзя будет и парковать машины в этом районе в указанное время.

В объезд придется ехать автобусу №3 (ул. Бархатовой - мкр. Входной).

- В направлении микрорайона «Входной» автобусы будут следовать по улице Лукашевича, проспекту Комарова, улицам Перелета, Степанца и далее по обычной схеме, в обратном направлении маршрут будет проходить без изменений, - уточнили в пресс-службе омской мэрии.

Тест-драйв электорокара, видимо, устроят в рамках мероприятия из Тesla invest weekend. Нечто подобное уже устраивали в других крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге. Все это сопровождалось закрытой вечеринкой не последних людей в городе. Видимо, нечто подобное устроят теперь и в Омске. Ну а пока другие будут отдыхать, жителям придется потерпеть неудобства.