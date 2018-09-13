Омич на «Ладе» сбил насмерть двоих пешеходов и попытался скрыться

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-13T19:19:44+03:00

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Трагическое происшествие случилось сегодня, 13 сентября, вечером на улице Комбинатской. По предварительным данным, 34-летний водитель на «Ладе Гранте» сбил двоих пешеходов, шедших по обочине дороги в попутном направлении. После этого он попытался скрыться, но путь к отступлению ему перекрыл водитель большегруза «Фредлайнер».

- В результате ДТП два пешехода - мужчины, личности которых сейчас устанавливаются, - скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба областного УМВД

Фото: пресс-служба областного УМВД

Предполагаемого виновника трагедии задержали. Фото: пресс-служба областного УМВД