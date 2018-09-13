2018-09-13T19:19:44+03:00
Происшествия

Омич на «Ладе» сбил насмерть двоих пешеходов и попытался скрыться

Его помог задержать другой водитель, перегородивший дорогу своей фурой [фото]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Водитель перегородил дорогу своей фурой, чтобы предполагаемый виновник ДТП не смог скрыться. Фото: пресс-служба областного УМВДВодитель перегородил дорогу своей фурой, чтобы предполагаемый виновник ДТП не смог скрыться. Фото: пресс-служба областного УМВД
Изменить размер текста:

Трагическое происшествие случилось сегодня, 13 сентября, вечером на улице Комбинатской. По предварительным данным, 34-летний водитель на «Ладе Гранте» сбил двоих пешеходов, шедших по обочине дороги в попутном направлении. После этого он попытался скрыться, но путь к отступлению ему перекрыл водитель большегруза «Фредлайнер».

- В результате ДТП два пешехода - мужчины, личности которых сейчас устанавливаются, - скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба областного УМВД

Фото: пресс-служба областного УМВД

Фото: пресс-служба областного УМВД

Фото: пресс-служба областного УМВД

Предполагаемого виновника трагедии задержали. Фото: пресс-служба областного УМВД

Предполагаемого виновника трагедии задержали. Фото: пресс-служба областного УМВД

Лобовое стекло легковушки разбилось от удара о тела людей. Фото: пресс-служба областного УМВД

Лобовое стекло легковушки разбилось от удара о тела людей. Фото: пресс-служба областного УМВД

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске осудили мужчину, который сел за руль пьяным и без прав
В поезде под Омском, пассажирка чуть не задушила попутчицу
В Омске суд отклонил апелляцию пристава, присвоившего 1 млн должника
В Омске разыскивают педофила напавшего в подъезде на 12-летнюю девочку
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%
Как стать донором яйцеклеток
ВНИМАНИЕ! Школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 проводит международную олимпиаду по скорочтению
Сбербанк провел сессию об искусственном интеллекте
ТВ-3 покажет фильм-триумфатор Венецианского кинофестиваля «Человек, который удивил всех»
В пресс-службе омского УФССП прокомментировали информацию об обысках
Серьезное ДТП в Омске: Легковушка влетела в ограждение стройки
В Омской области больница, где на 5-летнюю девочку упал шкаф, выплатит 700 тысяч
Под Омском строят городок для тысяч китайцев
В Омске наказали три предприятия, которые травили жителей выбросами
В Омске будут судить «португальца», зарезавшего односельчанина
Инспекторы и приставы поймали в Омске водителя, задолжавшего 1,5 млн
«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года
Что такое донорство ооцитов
Успей купить теплицу от производителя осенью, по оптовым ценам
Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
В Омске уже нашли мать мальчика, 11 лет назад украденного цыганами
К выходным в Омске потеплеет до +22 градусов
Самолет, летевший в Омск, едва не столкнулся с метео зондом
Омского бизнесмена Клевакина отправили в колонию на 6 лет
Сотрудницу омского МЧС, предотвратившую взрыв пятиэтажки, наградят