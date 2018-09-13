Омичи спасают истощенного французского бульдога, брошенного хозяевами на даче

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-13T14:19:01+03:00

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Мирону повезло. Его успели вовремя спасти. Он оказался одним из сотен тех бедолаг, брошенных хозяевами на садовых участках в конце лета. Животное, которое забавляло людей на даче, оказывается ненужным в городской квартире. Так произошло и с французским бульдогом.

«Хозяева» даже не удосужились отвязать бывшего любимца, чтобы он мог хотя бы самостоятельно найти себе воду и еду. По счастью, над Мироном сжалились соседи по даче. Люди привезли его в город. Но вскоре выяснилось, что песик крайнее истощение. Кроме того, у него сильнейшее воспаление ушей и требуется дорогостоящее лечение. Тогда благодетели бульдога решили переложить заботы о нем на других.

- В приют француза привозили два раза. Сначала мы его не приняли из-за переполненности, попросив найти ему новый дом через интернет, поскольку на породистых собак еще хоть какой-то спрос есть. Но через пару дней мы снова увидели пса на нашем пороге, только теперь его привезли другие люди и не на ручках, а в мешке из-под сахара, - рассказали в приюте «Друг». - И в этот раз мы его оставили, поскольку малышу требуется лечение и особое содержание, которое нашедшие люди обеспечить не могут.

мирона подбросили на порог приюта в мешке из-под сахара. Фото: dog-omsk.ru

ПОДБРОСИЛИ НА ПОРОГ ПРИЮТА В МЕШКЕ ОТ САХАРА

Когда Мирона привезли в приют, он был больше похож на скелет, обтянутый кожей, чем на собаку. Он едва мог сидеть от слабости. После осмотра ветеринар поставил неутешительный диагноз - обезвоживание, истощение и сильный отит. Вероятно, после пережитого через время у него выявятся еще какие-то заболевания. Собака постепенно приходит в себя, но пока ей жизненно необходима особая диета и лечение дорогостоящим, но действенным препаратом «Суролан».

Только после того, как Мирон по-настоящему окрепнет, ему будут искать новых хозяев. На этот раз тех, кто возьмет его не из-за моды на породу, а потому что полюбят его.

Тем временем в приюте "Друг" и без того ситуация крайне напряженноя. В организации, которая существует на пожертвоввания благотворителей, бьют тревогу - корм для его обитателей на исходе и животных скоро нечем будет кормить.

Узнать, как помочь, можно здесь или по т.: 38-22-20, 38-22-72.