В Омске школьник на перемене выстрелил в ухо однокласснице

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-12T12:25:05+03:00

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ЧП случилось в школе № 59 на Телевизионном заводе. На перемене один из учеников Никита Яшин похвастался пистолетом - выглядел он совсем как настоящий, только стрелял резиновыми пульками. Сначала пятиклассник в шутку стрелял по мальчишкам. Потом дал посмотреть новую игрушку однокласснице.

Даша Малыгина подержала пистолет, потом вернула приятелю и отвлеклась на разговор с другим мальчиком. В этот момент почувствовала острую боль в ухе. Как выяснилось, Никита случайно нажал на спуск. Только по счастливой случайности, все резиновые пули он уже растерял, поэтому травматический пистолет выстрелил просто воздухом.

Как позже расскажет сама Даша, ей стало нехорошо, и она рассказала о случившемся учительнице. Но та почему-то не придала инциденту никакого значения и даже не отвела ребенка в медкабинет. Еле досидев до конца уроков, школьница сама смогла добраться домой. А уже через полчаса ей взвали «скорую». Оказалось, она получила довольно серьезную травму уха, она частично потеряла слух и постоянно вынуждена терпеть боль. Теперь ей предстоит лечение.

Мама девочки Светлана Вережникова написала заявление в полицию. Она требует, как минимум, объяснений от руководства школы и компенсации на лечение дочери. У нее пятеро детей, поэтому три тысячи рублей на лекарства для многодетной семьи сумма ощутимая.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель пресс-службы полиции по городу Омску Мария МИНИНА:

- С детьми и их родителями уже пообщались инспектора по делам несовершеннолетних. Мальчик рассказал, что выстрелил нечаянно, он очень раскаивается. Его семья также готова принести извинения из-за случившегося. Сейчас дело находится на стадии предварительного рассмотрения. Следователям предстоит выяснить, травматический это был пистолет или игрушечный и как мальчик смог пронести его в школу. Решение о наказании будет принято по окончании проверки.