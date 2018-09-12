Победивший на выборах Бурков собирается поехать на отдых и купить жилье в Омске

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-12T12:10:06+03:00

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Александр Бурков дал первую пресс-концеренцию после победы на выборах. Напомним, что 9 сентября он набрал 82,5%, оставив других кандидатов далеко позади. Впрочем, эксперты и политологи уверены: реальных соперников у Александра Буркова просто не было.

По словам избранного губернатора люди устали от политических и экономических конфликтов. А когда увидели реальное внимание к их проблемам, пошли на избирательные участки голосовать.

- Мы знаем поговорку: когда паны дерутся, у кого-то чубы трещат. У нас побывали многие федеральные министры. Это объединило людей, и они пришли, проголосовали. Его итоги — это высокое доверие и ответственность перед омичами. Это аванс, который мне предстоит отрабатывать. Мне нужна будет поддержка всех омичей в дальнейшем для реализации того, что мы запланировали.

Отдельно остановился он на формировании правительства. Изменения будут, и не исключено, что глобальные.

- Безусловно, кабинет министров будет формироваться с учетом позиций трех партий, поддержавших меня. Сейчас никто не будет махать шашками. У меня было время оценить работу членов правительства, кому-то, возможно, будет дан шанс еще раз себя реализовать, - сказал Александр Бурков. - В регионе очень много хорошей, перспективной молодежи, которая зарекомендовала себя в системе местного самоуправления. Вполне можно использовать их потенциал.

Ответил губернатор и на вопрос, не считает ли он, что явка была достигнута административным ресурсом.

- Я все свои годы находился в оппозиции и столкнулся с такой практикой — если кого-то принуждают голосовать, то в итоге получается протестный результат. Если бы было принуждение, я бы не получил такой высокий процент. У нас бы был совершенно обратный результат, - сказал Александр Бурков.

Рассказал он и о своих планах. После инаугурации, которая пройдет 14 сентября. На впорос, собирается ли покупать жилье в Омске, политик ответил:

- Да, конечно.

А также заявил, что рассчитывает в ближайшее время съездить с семьей на отдых и пообщаться с родными.

- Имею право на отпуск по закону. Буду обращаться в администрацию президента, чтобы взять отпуск на 10 дней, пообщаться с ребенком и женой, - сказал омский губернатор. - Раньше старался уехать в отпуск в горы или лес. Но после рождения сына приходится ездить на море. Хотя под солнцем лежать не люблю, всегда надеваю кепку.