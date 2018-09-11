2018-09-11T07:44:32+03:00
Общество

Шанс стать мамой

В МСЦМ «Евромед» проводят экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорской яйцеклетки
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Зачастую единственным способом стать матерью в позднем репродуктивном возрасте является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).Зачастую единственным способом стать матерью в позднем репродуктивном возрасте является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).Фото: Алексей ФОКИН
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Печально, но факт: статистика бесплодия в нашей стране демонстрирует тенденцию к росту. Причём, как бы старомодно это ни звучало, в числе основных причин – женская эмансипация. В стремлении сделать карьеру, стать финансово независимой, успешной, женщины сознательно откладывают рождение ребёнка. Но возраст и физиологический потенциал организма обмануть невозможно. И потому, лишь «добежав до промежуточного финиша», не состоявшиеся мамы начинают понимать, что платят за своё внешнее благополучие несоизмеримо высокую цену. С осознанием, как правило, приходит отчаянное желание во что бы то ни стало забеременеть и родить ребёнка.

Есть множество и других случаев, когда женщины старше 35 пытаются стать мамами. Это вступление в повторный брак и планирование совместного ребенка. Это ситуации, когда старшие дети выросли и покинули родительский дом, а у родителей есть силы и желание заботиться о малыше. Трагические случаи потери ребенка в семье и, конечно, случаи, когда пара много лет пыталась самостоятельно родить ребенка, но безуспешно.

Зачастую единственным способом стать матерью в позднем репродуктивном возрасте является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). У женщин со значительным снижением количества фолликулов в яичниках, после перенесенных операций на яичниках, беременность возможна только при проведении программы ЭКО с донорской яйцеклеткой.

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Уточнить конкретные детали программы можно на бесплатной консультации врача-репродуктолога Многопрофильного центра современной медицины «Евромед». Ну а если Вы решились стать донором и подарить надежду на счастье бездетной семье, позвоните по т. 331-809 (отделение вспомогательных репродуктивных технологий) или напишите на e-mail donor@euromed-omsk.ru. Кстати, всем донорам выплачивается вознаграждение.

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