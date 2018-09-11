Сильный пожар в частном секторе Омска тушат 17 спецмашин

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-11T13:53:01+03:00

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Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 15.21. Сильный пожар начался на улицах 2-я и 3-я Амурская. На данный момент известно, что огнем полностью охвачены два частных дома и два гаража. Общая площадь возгорания 500 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте сейчас работают 17 единиц техники и 66 сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/668293" frameborder="0"></iframe> В Омске горит частный сектор..Видео: пресс-служба областного МЧС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/668294" frameborder="0"></iframe> В Омске горит частный сектор 2..Видео: пресс-служба областного МЧС

По предварительным данным жертв удалось избежать. Информация о пострадавших уточняется.

Также известно, что в одном из гаражей стояло отечественное авто - предположительно УАЗ. Машина практически полностью выгорела. Причиненный пожаром ущерб еще предстоит выяснить.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области