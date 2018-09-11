Сильный пожар в частном секторе Омска тушат 17 спецмашин
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 15.21. Сильный пожар начался на улицах 2-я и 3-я Амурская. На данный момент известно, что огнем полностью охвачены два частных дома и два гаража. Общая площадь возгорания 500 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте сейчас работают 17 единиц техники и 66 сотрудников.
В Омске горит частный сектор..Видео: пресс-служба областного МЧС
В Омске горит частный сектор 2..Видео: пресс-служба областного МЧС
По предварительным данным жертв удалось избежать. Информация о пострадавших уточняется.
Также известно, что в одном из гаражей стояло отечественное авто - предположительно УАЗ. Машина практически полностью выгорела. Причиненный пожаром ущерб еще предстоит выяснить.
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
В Омске горит частный сектор 3..Видео: пресс-служба областного МЧС